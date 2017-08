Victor e ex-mulher não vivem juntos desde denúncia de agressão

Seis meses depois de ser acusado de agredir a ex-mulher, Victor Chaves está oficialmente separado. A reportagem do UOL apurou, no entanto, que eles não se veem mais desde fevereiro, quando Poliana Bagatani foi à delegacia prestar queixa contra o sertanejo.

A notícia de que o cantor e a ex-mulher se separaram oficialmente foi divulgada pelo colunista Leo Dias, no programa "Fofocalizando", do SBT, após o irmão Leo entregar que Victor está solteiro durante um show em São Paulo, no fim de semana. A assessoria da dupla diz que não comenta a vida pessoal dos dois.

Na gravação, diante dos gritos do público, Leo brincou com o irmão: "As meninas gritam muito mais Victor do que Leo. Você está solteirão, está tudo tranquilo".

Victor não entrou na onda do irmão, preferindo continuar o show. Em outro momento, ele, que tem um filho recém-nascido, fez um discurso de Dia dos Pais:

"Todos nós como seres humanos, independentemente de sermos filhos ou pais vamos passar por fases difíceis. Seja por assumir uma responsabilidade e entender que a vida às vezes nos coloca desafios. Às vezes Deus nos traz provações e a gente é capaz de se superar. Não é uma questão de merecer ou não".

Briga acabou com o casamento

Victor está separado de Poliana Bagatani desde que foi acusado de agressão física, que realmente foi o estopim para a decisão de colocar um ponto final no casamento.

A ex do cantor registrou um boletim de ocorrência, alegando ter sido atirada ao chão e de ter recebido chutes. Ela estava grávida na época de João Luiz, que nasceu no dia 1º de agosto.

A reportagem do UOL apurou que, após a ida de Poliana à delegacia, os dois não se viram mais como marido e mulher.

Uma pessoa próxima à família disse que a ex de Victor nunca mais voltou para casa após o episódio. As discussões entre os dois começaram por conta de crises de ciúmes. "Vida de famoso não é fácil", disse a fonte, acrescentando que os dois tentavam manter discrição sobre o relacionamento.

Embora estejam separados, Victor continua a visitar os dois filhos que tem com Poliana, Maria Victoria (1) e João Luiz.

Part 02..... Kkkkkkk te entregou na cara dura hen @victorchaves #TomBrasil #VictoreLeo #DiaDosPais @victorchaves @leochaves @victoreleo Video @maah__cristina Uma publicação compartilhada por Senhorita (@amordealma__vl) em Ago 14 , 2017 às 9:03 PDT

Part 03..... Prometo que é a ultima parte @victorchaves @leochaves @victoreleo #TomBrasil #VictoreLeo #DiaDosPais Video @maah__cristina Uma publicação compartilhada por Senhorita (@amordealma__vl) em Ago 14 , 2017 às 9:19 PDT