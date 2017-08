Sônia Lima revirou seu passado no "Superpop" de quarta-feira (16). A atriz conta que, por sua participação durante anos como jurada no "Show de Calouros", nos anos 80, surgiam rumores de que ela teria um romance com o dono do SBT.

"A vida toda falaram que eu tinha caso com o Silvio Santos. Tinha paparazzi que me seguia dia e noite achando que eu tinha caso com o Silvio. Mas essas brincadeiras que ele faz com a Helen (Ganzarolli) hoje eram normais", explica."Eu era uma mulher solteira, me deram o título de simbolo sexual, qualquer homem que eu aparecesse em público, era caso".

Outro que foi apontado como seu affair foi Pelé. "Eu era noiva, estava me formando no teatro em Portugal, e uma revista disse que eu estava com ele em Nova York, porque eu ia muito à casa dele. Sou muito amiga do Pelé, nunca tive nada".

Show de Calouros

Ela diz não se arrepender de ter ficado 11 anos como jurada da atração. "Tive algumas oportunidades de sair de lá, mas o Silvio me aconselhou e fui ficando. Recebi convites para ir para a Globo, para fazer 'Sassaricando', Chico Anysio, programa infantil, mas fiquei por comodismo. Eu me casei, tive filho, não estava mais na maratona de aeroporto de terça a domingo. Ali eu estava tranquila, tinha a semana inteira para ficar com meu filho".

Embora garanta que foi uma fase tranquila nos bastidores com os colegas, nem tudo foram flores. "Já fiquei seis meses sem falar com o Silvio, trabalhando toda semana sem falar com ele. Sempre tivemos essa relação de Tom e Jerry".

Foi no "Show de Calouros" que Sônia conheceu o marido, Wagner Montes. "Demorou 15 dias para ele me dar um beijo, sou uma mulher de muito poucos homens. A gente está ficando meio parecido com o tempo, consegue rir junto ainda. A minha admiração por ele só aumenta", derrete-se, contando que o apresentador é ciumento. "Já eu não sou, nunca pedi um número de hotel onde ele estava, nem perguntei que horas chegaria em casa. Ele me liga e fala".

Nudez e prótese

A fama rendeu dois convites para posar nua. "Posei por dinheiro. Fiquei muito nervosa, nada à vontade. Fiz a 'Playboy' e meu pai nunca soube, só na segunda vez". Com o dinheiro, ela conseguiu comprar uma casa para os pais e ainda um carro. "Se pagava bem, era uma época muito glamurosa, quem posava primeiro já tinha mostrado a que veio".

Ela não conseguiu guardar o exemplar da primeira edição que tirou a roupa. "Não tenho a revista, tenho algumas fotos do primeiro ensaio. A tiragem era pequena, já tinha vendido tudo, fiquei sem revistas".

Nessa época, Sônia colocou prótese nos seios, e acabou retirando as mamas nos anos seguintes, mantendo-as. "Tinha muitos nódulos nos seios, alguns com vasos e eram preocupantes. Precisava fazer acompanhamento a cada dois, três meses, era muito estressante. O médico sugeriu, já que eu não teria mais filhos, tirar e ficar apenas com a prótese".