Dado Dolabella é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia

Dado Dolabella foi preso no início da tarde desta quinta-feira (17) por falta de pagamento de pensão alimentícia. A assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro informou ao UOL que o mandado de prisão consta que o ator tem uma dívida de quase R$ 200 mil.

Ainda de acordo com a assessoria, Dado deve R$ 196.397,54 de pensão alimentícia ao filho Eduardo Neves Dolabella, fruto de seu relacionamento com Fabiana Vasconcelos Neves. O ator foi preso por policiais do 11º DP (Distrito Policial) da Rocinha.

Antônio Ricardo Lima Nunes, titular do 11º DP, contou que Dolabella foi preso em casa, na Zona Sul do Rio, e a ordem de prisão foi expedida pelo Juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, titular da Primeira Vara de Família, Regional da Barra da Tijuca.

Após o cumprimento da Ordem Judicial, Dado será encaminhado para o presídio de Bangu.

Dado Dolabella é pai de três filhos, de Maria Flor, fruto do seu relacionamento com a produtora Juliana Wolter, de João Valentim, do seu casamento com Viviane Sarahyba, e de Eduardo, filho do ator com Fabiana Neves, que agora cobra o pagamento de pensões atrasadas.