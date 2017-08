Longe da televisão há 13 anos, desde que interpretou a Condessa Tomásia, em “Escrava Isaura”, na Record, Mayara Magri quer voltar a atuar em novelas. A atriz passou esse tempo todo se dedicando ao teatro, mas não foi apenas por vontade própria. “Não recebi convites para voltar à TV. Eu acho que é porque também fiquei fora do mercado, fazendo mais teatro, e moro em São Paulo. Mas quero muito voltar”, afirma ela em entrevista ao UOL.

Mayara conta que estava cogitada para a novela “O Apocalipse”, que vai substituir “O Rico e o Lázaro”, também na Record, mas as negociações não avançaram. Segundo ela, a nova safra de autores e diretores de teledramaturgia das emissoras contribuem para o esquecimento de atores veteranos. “Conheço pessoas na TV, mas têm muitos autores e diretores novos que não conheço. Fica difícil”, lamenta.

A atriz quer voltar para as novelas e afirma que não importa em qual emissora. Frequente nos folhetins nos anos 80 e 90, Mayara atuou em produções que foram sucesso de público, como em “A Gata Comeu", na Globo (1985), "Dona Beija”, na Manchete (1986) e "Éramos Seis”, no SBT (1994).

Sem propostas para voltar a atuar na TV, ela voltou a carreira para os palcos. Viajou o Brasil com o espetáculo “As Pontes de Madison”, em 2011, e “Elza & Fred”, em 2015. Atualmente fora de cartaz, prepara-se para ministrar um workshop para estudantes de teatro em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Depressão após morte do marido

Mayara Magri foi casada por dois anos com o diretor Herval Rossano, que morreu em 2007 vítima de insuficiência cardíaca. Na época, ele dirigia a novela “Cristal”, do SBT, e foi afastado por problemas de saúde. A atriz era sua assistente de direção e foi demitida após a morte do marido. “Não guardo mágoas de ninguém por isso. Na época fiquei triste, mas sempre trabalhei e segui em frente”, afirma.

Rossano foi casado com a atriz Nívea Maria por 27 anos e se separou em 2002. Logo ele assumiu o romance com Mayara, que na conta ter ficado chateada com as notícias de que ela teria "destruído" o casamento de diretor e a atriz.

“Procurei não ouvir, fiquei muito triste. Só nós sabemos o que vivemos. As pessoas te atacam sem saber. Mas sou atriz e temos a vida exposta. Fui forte e não deixei me derrubar, segui meu casamento”, relembra ela, que diz que a morte do marido foi o período mais difícil de sua vida.

“Depois que o Herval ficou doente eu me dediquei a ele, não fiz mais nada. É muito difícil você ver a pessoa que ama piorar a cada dia. Foi um choque, fiquei muito fragilizada com a morte e precisei tomar antidepressivos por um tempo. E até hoje trabalho isso dentro de mim”, conta a atriz.

Em 2012, Mayara Magri assumiu o namoro com o ator Flávio Galvão. Os dois ficaram juntos por cinco anos, mas terminaram o relacionamento em fevereiro. “Não deu mais certo porque cada um tinha projetos diferentes. Mas a amizade continua, nos conhecemos há muitos anos e gente se gosta.”