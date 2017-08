Pabllo Vittar conta gafe no sexo e revela que já ficou com namorado da irmã

Pabllo Vittar contou algumas curiosidades de sua vida pessoal em uma entrevista para Matheus Mazzafera em seu canal no YouTube. A cantora revelou, enre outras coisas, que já "furou o olho" da irmã mais velha, Pollyana – ela ainda é gêmea de Phamella.

"Fiquei com o namorado da minha irmã quando eu era mais nova. Tinha, sei lá, 14 anos. Acho que foi muito errado, pedi desculpas pra ela depois. Minha irmã é menina e gosta de meninas, mas quando ela namorava meninos eu falava: 'você tá engando quem?'. Fui lá e peguei o boy dela", relatou.

Solteira há quatro anos, Pabllo contou que "fica" com bastante gente. "Sou de escorpião, tenho 22 anos, meu sangue ferve, tô no auge da puberdade", brincou ela, que falou que a música "Open Bar" foi inspirada em uma história real: "Um amor que eu tive e afoguei as mágoas num open bar. Esqueci o boy? Não esqueci naquele dia, mas hoje em dia já esqueci".

O assunto ficou mais quente e Pabllo lembro uma gafe que cometeu na "hora h". "Estava lá com o boy transando no banheiro. E naquela 'hora h', minha perna tremeu e eu cai no meio do banheiro", disse, entre risos.