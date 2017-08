A polêmica entre Fernanda Lima e Silvio Santos continua, e apresentadora voltou a fazer duras críticas ao dono do SBT. Em entrevista ao "TV Fama", que irá ao ar nesta sexta-feira (18), a global diz que não estava brincando ao pedir para o animador se calar e mostra incômodo com as brincadeiras que ele faz em seu programa.

"Uma pessoa com a importância e a trajetória que ele tem, muitas vezes ele perde a oportunidade de colaborar, por ser uma voz que pode ajudar a combater todos os tipos de opressões a minorias políticas. Muitas vezes a gente acaba escondendo por trás das brincadeiras seríssimas opressões, então no momento em que ele tem uma legião de mulheres que o ajudaram a ser o que ele é hoje, ele deve respeito a todas elas."

Silvio havia dito em seu programa que Fernanda Lima era "magrela, muito magra", que "não tem amor nem sexo" e "quem gosta de osso é cachorro". Ao "Pânico", a apresentadora respondeu: "Silvio, por que não te calas?". O dono do SBT rebateu: "não me calo mais".



"A gente vê quando ele faz uma zombaria falando do cabelo de uma menina negra, de uma adolescente que está gorda, que a outra é muito magrela e tem cara de gripe. Com isso, ele impulsiona a provocação a todos os homens para que eles reproduzam isso dentro de suas casas. Há pouco tempo comecei a observar e ver os vídeos que viralizam, que me deixaram bastante impressionada por saber que hoje em dia esses tipos de piadas ainda são levados à televisão", afirma a apresentadora do "Popstar".



Para Fernanda, o apresentador de 86 anos deveria rever sua postura na TV. "É um belo momento para colocar a mão na consciência e o Silvio também, por que não? É um ser humano como outro qualquer, então ele também pode fazer isso. As pessoas dizem que os homens mais velhos não mudam, mudam sim. É importante mudar. Ele tem sete filhas, é um cara de um poder absurdo, maravilhoso, de um carisma, não tem o que falar. Então que ele consiga usar esse poder para acabar com a opressão", pontua.