Se essa novinha é terrorista, como diz o funk que anima as festas no Morro do Beco, só Gloria Perez será capaz de dizer. Mas ambiciosa e abusada são adjetivos que a própria Carla Diaz usa para descrever Carine, sua personagem em "A Força do Querer" que vai se envolver com Rubinho (Emilio Dantas). Já na sua primeira cena, prevista para ir ao ar no próximo dia 23, Bibi (Juliana Paes) vai tirar satisfações da rival, numa sequência tensa, cheia de ofensas e agressões.