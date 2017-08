Michele Crispim mal teve tempo de comemorar sua vitória no "MasterChef". A campeã foi acusada pela chef Bel Coelho de copiar "descaradamente" sua receita na final do reality show da Band, nesta terça-feira (22).

Ao UOL, a campeã do programa da Band disse ter visto a acusação de Bel Coelho e negou ter copiado a receita da chef. "Foi uma inspiração", defendeu-se.

Na competição, Michele serviu aos jurados um tartar tropical, preparado com tapioca, coco ralado e coberto com baba de moça. Ao ver o prato na TV, Bel Coelho desabafou no Instagram: "Michele copia 'descaramente' e literalmente minha sobremesa na final do 'MasterChef'".

Criticada pelo desabafo, Bel Coelho trocou a legenda e se disse arrependida. "Vocês têm razão! Tenho que me sentir honrada de servir de inspiração". O texto original, porém, permaneceu no Twitter. Na mesma rede social, ela amenizou a revolta, mas criticou a campeã do "MasterChef".

"Sinto-me honrada de ser copiada, mas é feio não dar o crédito. Feio para ela! E na final, a sobremesa deveria ser uma criação", escreveu. E continuou: "Na final, deveria ser uma criação e não cópia. E sim, é bem feio copiar sem mudar sequer um ingrediente e não dar o crédito".

Em meio a críticas no Instagram, Bel Coelho recebeu o apoio de Bela Gil: "Uma coisa é se inspirar, outra é 'copiar e colar' (mesmos ingredientes e apresentação) sem mencionar a fonte. Inspiração sempre, imitação também, mas com referência e elegância. Bel Coelho, belo prato. Michele, belo trabalho por ter reproduzido tão bem".

Esta não é a primeira polêmica envolvendo Bel Coelho no "MasterChef". No "Desafio das Temporadas", em 2015, Paola Carosella reclamou de Lucas Furtado por ter recusado trabalhar com ela e aceitado o convite para estagiar no restaurante Clandestino, de Bel. O competidor desabafou chamando a bronca de "sensacionalismo".

Bel Coelho acusa Michele Crispim de copiá-la na final do "MasterChef" Imagem: Reprodução/Twitter/BelCoelho_Br