Do UOL, em São Paulo

A catarinense Michele Crispim foi eleita campeã do "MasterChef". A competidora de 28 anos superou Deborah Werneck e venceu a quarta temporada do reality show da Band, nesta terça-feira (22).

O anúncio foi feito de forma inusitada. As duas candidatas seguraram um celular e quem recebesse a ligação se tornaria a vencedora do "MasterChef".

"O 'MasterChef' é a prova da força da mulher. A partir do momento em que ela tem um desafio, é muito difícil de fazê-la desistir. Fico muito honrada de representar essa força das mulheres, esse desafio vencido e cumprido", comemorou Michele em entrevista para o "Jornal da Noite".

Michele tornou-se a terceira mulher a conquistar a edição de amadores do "MasterChef", após Elisa Fernandes, em 2014, e Izabel Alvares, em 2015. Ela faturou R$ 200 mil e uma bolsa de estudos na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu, na França. Leonardo Young, campeão em 2016, continua sendo o único homem a vencer o reality show.

Na decisão, as duas finalistas tiveram que preparar três receitas para os jurados: 45 minutos para a entrada, uma hora para o prato principal e uma hora para a sobremesa. Michele apostou em pratos difíceis para derrotar Deborah.

"Eu sabia que minha adversária era muito boa, muito forte, então quis surpreender q fazer pratos com alto nível de dificuldade para que eu tivesse chances de estar com esse troféu na mão agora. Valeu a pena. Quando a gente se arrisca, a gente vence", afirmou Michele, que agradeceu a torcida que recebeu durante a competição.

Michele Crispim é campeã do "MasterChef" Imagem: Reprodução/Band Duelo de pratos

Como entrada, Michele serviu tutano assado com cogumelos ao pesto e superou as vieras salteadas com aioli de azedinha de Deborah.

"É difícil... porque não tem absolutamente nada de ruim para falar do seu prato", elogiou Paola Carosella, com suspense, sobre a entrada de Michele. A receita de Deborah recebeu mais críticas do júri. "O grande defeito é que não tem acidez", disse Erick Jacquin.

O prato principal das duas candidatas teve críticas e elogios dos jurados. Deborah preparou um medalhão de lagosta com farofa de castanhas e foi parabenizada por Jacquin, mas Fogaça reclamou no chuchu escondido na farofa.

O cupim com osso de pupunha de Michele também fez sucesso entre os jurados, mas Fogaça e Paola se queixaram do sabor: "Tem gosto de carne de panela".

As duas competidoras tiveram problemas durante o preparo da sobremesa. Michele foi obrigada a mudar o prato porque o coco da receita azedou. Ela entregou um tartar tropical e foi elogiada pelo júri. O folhado de tangerina de Deborah também recebeu os parabéns dos três chefs, apesar da dificuldade de deixar massa da sobremesa no ponto.