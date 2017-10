Amaury Jr. revela que já teve sonhos eróticos com Ana Maria Braga

Do UOL, em São Paulo

Amaury Jr. revelou que já teve sonhos eróticos com a apresentadora da Globo Ana Maria Braga, durante entrevista concedida ao canal "Bora - com Caio Fischer", no YouTube.

Amaury Jr. posa ao lado de Ana Maria Braga Imagem: Reprodução/Bora/YouTube Imagens/Internet "A Ana Maria estudava na faculdade de Filosofia em Ribeirão Preto, e eu fazia uma gincana em uma TV local, em uma afiliada da Globo. Na época eu pedi à equipe que quem trouxesse a mulher mais parecida com a Brigitte Bardot ganharia mais pontos. E uma equipe levou a Ana Maria, que naquele tempo era o 'arrasa-quarteirão,' uma loucura de linda", relembrou ele, colunista do BOL, em entrevista descontraída.

"Não peguei a Ana Maria Braga porque não quis. Já tomamos uns chopps, não aconteceu nada, mas já tive sonhos eróticos com ela", completou.

Sobre a vida sexual, Amaury disse que "pílula azul é para o mesmo dia. Tem coisas melhores que viagra, mais rápidas. O Doda Miranda tem uma receita ótima", afirmou ele, deixando um mistério no ar.

Ao longo do bate-papo, o repórter e apresentador da RedeTV! também garante que quando bebe faz tudo melhor. "Eu sou um alcoólatra famoso, não anônimo, mas eu só bebo fora do ar. Eu aprecio uma boa champanhe, mas jamais misturo com o trabalho", garantiu.

As revelações fazem parte de uma brincadeira promovida pelo canal, e conhecida como "Eu Já", uma tag em que responde a perguntas de forma descontraída e engraçada sobre a vida particular dos famosos. A entrevista completa vai ao ar a partir das 20h, nesta segunda-feira.