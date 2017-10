Após terminar casamento de 13 anos, Rafinha Bastos assume nova namorada

Asthon Kutcher desembarca no Rio para o casamento do empresário de Madonna

Asthon Kutcher e Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, desembarcaram no aeroporto Santos Dumont, no Rio, para o casamento do empresário Guy Oseary, de 45 anos, com a ex-modelo brasileira Michelle Alves, 39, que acontece nesta terça-feira (24), no Rio.