Casamento de empresário de Madonna fecha Cristo Redentor e frustra turistas

Do UOL, no Rio

O badaladíssimo casamento do empresário Guy Oseary com a ex-modelo brasileira Michelle Alves fechou um dos principais pontos turísticos do Rio, o Cristo Redentor, nesta terça-feira (24).

A cerimônia religiosa no santuário, que fica aos pés do monumento, estava marcada para as 17h. A reportagem do UOL visitou o local às 17h30 e encontrou os acessos fechados. Turistas que foram tiveram que dar meia volta, como o casal Andréa Canalli e João Bezerra. "Estou muito decepcionado, Madonna perdeu um fã", brincou Bezerra, que também é músico.

"Paguei Uber à toa. Estava em Copacabana, agora vou para o Pão de Açúcar", reclamou.

Empresário de Madonna e da banda irlandesa U2, Guy está com a brasileira há mais de uma década e eles têm quatro filhos. Após a celebração no Corcovado, haverá uma festa na casa de Luciano Huck para 150 convidados.

Nascida em Londrina, no Paraná, Michelle foi descoberta em 1996 no concurso Elite Model Look. Ela não tem Instagram e mantém uma vida "low-profile" ao lado da família em Los Angeles.

O casal fechou o hotel Fasano, em Ipanema, zona sul do Rio, para os convidados uber famosos. Dezenas de fãs fizeram vigília diante do hotel Fasano, em Ipanema, zona sul do Rio, à espera de Madonna e Bono. O vocalista do U2 parou, conversou com fãs, distribui autógrafos e fotos. Já Madonna saiu da garagem e seguranças fizeram uma barreira para que os populares não se aproximassem do veículo.

Anthony Kieds e Flea (do Red Hot Chilli Peppers), além dos atores Demi Moore, Dakota Johnson, Matthew McCnaughey, Ashton Kutcher, Owen Wilson também estão entre os convidados. Mais cedo, parte do grupo foi à praia em frente ao hotel.