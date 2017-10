Ele bombou! Em menos de 10 minutos, ator estreia e morre em novela das nove

Em menos de 10 minutos, Eucir de Souza fez sua estreia em "O Outro Lado do Paraíso", no papel de Jonas, pai da mocinha Clara (Bianca Bin) e filho de Josafá (Lima Duarte) e encerrou sua participação. Apesar do tempo curto, foi o suficiente para o momento repercutir e surgirem piadas sobre a cena em que seu personagem morre em uma explosão enquanto buscava esmeraldas em uma mina.



"A repercussão da participação foi grande e surgiram muitas piadas. Falaram: 'agora sim você explodiu', a piada é boa. Acho que eu também não perderia essa piada", diverte-se.



O ator foi convidado pelo diretor Mauro Mendonça Filho para o papel e desde o início sabia que seria uma pequena participação. "É impressionante como é bem escrito o personagem. É muito curto, mas a gente entende tudo, a relação dele com o pai, com a filha, quem é ele, como ele pensa a vida. Achei um primor a escrita do Walcyr [Carrasco] porque está tudo ali".

Imagem: Reprodução/Globo



Apesar do pouco tempo no ar, Eucir gravou alguns dias no Jalapão e no Rio de Janeiro para que tudo ficasse impecável no ar.



"Foram vários dias. Fui para o Jalapão, foram três dias de gravação lá e depois teve mais dois dias no Rio. Um cuidado absurdo com cada detalhe, foi lindo. Fiquei com gostinho de quero mais. Me apaixonei completamente pela minha filha, a Bianca. O Lima é maravilhoso. Ele me emocionou tanto em uma cena que ele falava de um jeito que me tocava na hora, muito lindo mesmo. Me entristecia do jeito que ele falava, foi muito forte", conta.



Eucir ainda não sabe se voltará em cenas de flashback na novela. "Por enquanto é só o desejo mesmo. Não foi nada definido. Sei que ainda tem algumas partes da história que ainda serão reveladas, sobre a paternidade da Clara, algumas histórias ainda vão voltar. Mas não sei se vou aparecer novamente ou alguém narra. No momento só existe o desejo de voltar. Minha despedida com o Mauro foi, 'espero que esse tchau seja um até breve'."



Caso não volte à trama de Walcyr Carrasco, ele poderá ser visto em breve na Globo no "Você Decide", ao lado de Osmar Prado e Fabíula Nascimento e nas séries "Carcereiros" e "13 Dias Longe do Sol".



Aos 47 anos, e 20 de carreira, Eucir também roda no Rio o filme do Sérgio Rezende, "O Paciente", sobre os últimos dias de Tancredo Neves.