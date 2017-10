Clécio Campos foi eliminado do "MasterChef Brasil", da Band, nesta terça-feira (24), depois de exagerar na quantidade de açúcar no bolo e deixado o pão de ló seco, durante a prova eliminatória do programa. Ele foi superado por Francisco Pinheiro, tido como um dos cozinheiros mais experientes desta temporada.

No anúncio, a chef argentina Paola Carosella (que, a propósito, chegou a ser cantada pelo cozinheiro em vários momentos) destacou que o bolo de Clécio estava esteticamente bonito, impecável, mas com uma quantidade muito grande de açúcar e não dissolvido.

O mineiro lamentou a sua eliminação da atração, mas garante sair com a sensação de "dever cumprido". "Eu tenho o sentimento de dever cumprido (...) eu queria passar a mensagem para todo mundo que quer seguir nessa profissão linda, e pensar que quando a gente faz uma comida boa, a gente traz alegria (não só para o estômago, mas para o coração também", disse.

Cozinheiro profissional desde os 21 anos, Clécio Campos nasceu em Minas, mas comanda um restaurante em Itacaré (BA). Com a espontaneidade e o bom humor de sempre, Clécio se tornou a nova Yuko (a tailandesa engraçadinha da edição com amadores) e ganhou uma forte torcida pelas redes sociais.

Na semana passada

Guilherme Cardadeiro foi eliminado do reality show gastronômico após errar na quantidade de ingredientes em releitura de prato clássico tailandês, o pad thai, na semana passada. O jovem havia retornado na repescagem, mas permaneceu no programa por pouco tempo.

Humor - Chico Barney

Não foi por falta de aviso: com quase nenhum respiro entre as temporadas, o divertidíssimo "MasterChef" está amargando índices bem insalubres no Ibope. A baixa performance do "MasterChef" é ainda mais evidenciada no panorama nacional.

No PNT, que engloba 15 mercados, o reality comandado por Ana Paula Padrão tem apenas 2,5 pontos e é a quinta maior audiência da Band - empatado com o "Jogo Aberto", de Renata Fan.

Lamento que um entretenimento tão promissor esteja sofrendo um baque em sua popularidade.