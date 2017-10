Dudu Camargo, apresentador do "Primeiro Impacto", do SBT, relembrou a polêmica em que se envolveu com Maísa Silva após os dois participarem do quadro "Jogo dos Pontinhos", do "Programa Silvio Santos", em uma entrevista para o canal "Pingue-Pongue" do YouTube. Na conversa, Dudu contou que não gostou do que aconteceu no palco, quando a jovem não quis saber das brincadeiras de Silvio sobre um possível namoro entre os dois.