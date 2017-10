Repórter de Datena é vítima de arrastão e fala sobre assalto ao vivo na TV

Dedé Santana recordou os tempos de "Os Trapalhões" e momentos difíceis de sua vida ao dividir o sofá do "Conversa com Bial" de terça-feira (24) com Edu Sterblitch. O eterno trapalhão lembra de um desentendimento com o diretor do programa, nos tempos em que fazia o público rir ao lado de Didi, Mussum e Zacarias.