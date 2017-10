Leão Lobo passou por apuros na tarde desta sexta-feira (27). O apresentador do "Fofocalizando", do SBT, ficou preso durante quase duas horas no elevador do prédio onde mora, em São Paulo, e pediu socorro em seu perfil no Instagram.

"Estou preso há uma hora no elevador do meu prédio e nada do técnico vir resolver e os bombeiros ainda não chegaram! Veio um técnico totalmente despreparado! Estou com a minha neta e a nossa funcionária... Falta de respeito total!", desabafou na rede social.

Leão Lobo é resgatado de elevador Imagem: Reprodução/Instagram/leaolobotv Revoltado, o jornalista chegou a pedir ajuda a quatro emissoras para mostrar seu sofrimento: "Alô, SBT, Globo, Record, RedeTV!. Denunciem o despreparo desses técnicos e dessas empresas de elevador! Um absurdo! Estou aqui ainda!".

Duas horas depois, os bombeiros chegaram e conseguiram abrir o elevador. Eles resgataram a neta de Leão Lobo e depois retirou o jornalista e sua funcionária. Aliviado, Leão Lobo comemorou: Acabou, gente! Os bombeiros tiraram a gente!".

Por causa do susto, o jornalista avisou ao SBT que não apresentará o "Fofocalizando" nesta sexta. O desfalque foi confirmado pela assessoria de imprensa da emissora. O programa foi comandado somente por Décio Piccinini, Léo Dias, Mamma Bruschetta e Mara Maravilha. Leão, porém, apareceu nos merchans já gravados.

"Depois desse susto enorme, o nosso diretor preferiu que o Leão ficasse tranquilo em casa e se acalmasse ao lado da família. Mas o Leão está bem, já entramos em contato com ele, amanhã ele estará ao vivo no Teleton e segunda vai estar de volta ao 'Fofocalizando'", informou Piccinini no programa.

