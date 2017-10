Por que estão achando que Chaves é filho de Seu Madruga?

Nas últimas horas, uma notícia chocou fãs de "Chaves": seria Chaves filho de Seu Madruga? O boato foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Por que Madruga não assumiu Chaves e o deixou vivendo em um barril? E por que ele deixou que sua filha, Chiquinha, se apaixonasse pelo próprio irmão?

Famosos como Tatá Werneck também se manifestaram. "Preciso de um tempo para pensar", escreveu a humorista. O novelista Aguinaldo Silva ironizou: "Seu Madruga é um dos dez assuntos mais comentados no Twitter Brasil neste momento. Depois não querem que o país acabe".

Para acalmar os fãs, o UOL tira a dúvida: Seu Madruga NÃO é pai de Chaves. O boato (um dos vários relacionados a "Chaves") é antigo e voltou a ganhar força com uma notícia falsa do site satírico peruano "Deslengua2", que publicou a seguinte manchete em 28 de junho de 2015: "Existe um capítulo em que Seu Madruga confessa que Chaves era seu filho".

A "reportagem" diz que o diretor de câmera de "Chaves", Enrique Segoviano, teria afirmado ao "Diario Libre de Santo Domingo", da República Dominicana, que havia o roteiro de um episódio inédito em que Seu Madruga confessaria ao Professor Girafales que era pai de Chaves, e no mesmo episódio o nome do garoto seria revelado. O texto viralizou na internet e foi republicado por sites latino-americanos, inclusive brasileiros, que ainda usaram o livro "O Diário do Chaves" como prova.

O que acontece é que não há registros da tal entrevista do diretor de "Chaves" revelando o suposto episódio inédito ao "Diario Libre de Santo Domingo". Também não há referência à paternidade de Seu Madruga nos livros "O Diário do Chaves" e "Sin Querer Queriendo", biografia de Roberto Gómez Bolaños, criador da série mexicana. Páginas de fãs brasileiros, como "Fórum Chaves", desmentiram rapidamente o boato, mas muitas pessoas ainda têm dúvida sobre a relação entre Chaves e Seu Madruga.

Quem são os pais de Chaves?

Em vários episódios, Seu Madruga mantém uma relação muito próxima com Chaves, como se fossem pai e filho. Em "A Morte do Seu Madruga", o pai de Chiquinha brinca: "Até tu, Brutus, meu filho?", quando Chaves pergunta: "Sente-se mal?".

Apesar de se irritar facilmente com Chaves e dar cascudos na cabeça dele, Seu Madruga tem carinho pelo garoto. Ele já o presenteou com doces e o protegeu de Dona Florinda quando comeu todos os churros, por exemplo. Mas o morador da casa 72 da vila não é pai de Chaves.

Na série, Chaves diz que tem pais, mas nunca foi apresentado a eles. Em um episódio de 1980, inédito na TV brasileira, os personagens leem uma suposta carta dos pais de Chaves oferecendo uma fortuna como herança.

Trecho do livro "O Diário do Chaves", de Roberto Gómez Bolaños Imagem: Reprodução As únicas referências aos pais de "Chaves" estão em "El Diario del Chavo del Ocho", lançado no México em 1995, e no Brasil, como "O Diário do Chaves", dez anos depois. Escrito por Roberto Gómez Bolaños, a publicação mostra como foi a infância de Chaves antes de chegar à vila.

No livro, Chaves diz que nunca conheceu o pai: "Antes eu pensava que nunca tivera um pai. Mas depois meus amigos me explicaram que isso não era possível; que quem nasce é porque antes seu pai deitou com sua mãe. Acontece que não conheci meu pai. Ou seja, mal ele se deitou com minha mãe, foi embora".

Chaves conta ter conhecido a mãe, que trabalhava e o deixava na creche, mas sempre buscava a criança errada. Depois de um tempo, ela passou a não buscar mais o filho, que foi levado para um orfanato. Chaves afirma que desejaria ter uma mãe e um pai, mas não como Seu Madruga.

"Também gostaria de ter um pai, mas não como Seu Madruga, que é o pai de Chiquinha, porque Seu Madruga bate muito. [...] Seu Madruga é muito burro. E dizem que os filhos saem iguais aos pais, mas não é verdade, porque a Chiquinha, porque a Chiquinha não é burra", conta Chaves em seu diário.

Portanto, não há qualquer confirmação de que Seu Madruga é pai de Chaves. Qualquer notícia assegurando esta informação não passa de boato.