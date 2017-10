Gael (Sergio Guizé) espancou Clara (Bianca Bin) em cena que foi ao ar neste sábado (28) em "O Outro Lado do Paraíso" e deixou os internautas horrorizados. No final do capítulo, a Globo encerrou com a divulgação do disque-denúncia 180 alertando que violência contra a mulher é crime.

Nas cenas fortes, Gael chegou em casa e questionou Clara sobre a camisola que ela estava vestindo. Bêbado, ele correu em direção a mulher e lhe deu um tapa na cara. Em seguida, jogou vários objetos em cima de Clara e a pegou pelos cabelos. Ao tentar fugir, a professora rolou a escada.

A briga começou quando Gael avistou a mulher conversando com um garçom em um restaurante horas antes. "Abre o jogo, o que você teve com aquele garçom? Até o nome dele você sabe. Thiago, que intimidade. Você teve alguma coisa com ele?", perguntou.

Clara é espancada por Gael e cai da escada em "O Outro Lado do Paraíso" Imagem: Reprodução/TV Globo

"Como pode pensar uma coisa dessas? Quando te conheci, eu mal sabia o que era um beijo", respondeu Clara. Gael a chamou de mentirosa e em seguida desferiu os tapas. Ao ver que a mulher despencou da escada, o rapaz se desesperou e levou Clara ao hospital. Ela foi atendida por Renato (Rafael Cardoso), que percebeu que a professora foi agredida e a encorajou a denunciar. No capítulo que vai ao ar segunda, Clara vai mentir para o médico e acobertar o marido.

Globo encerra a novela alertando que violência contra a mulher é crime e divulga número do disque-denúncia Imagem: Reprodução/TV Globo

No Twitter, os internautas ficaram chocados com as cenas: "Que horror, que cenas fortes foram essas?", comentou uma jovem.

A Globo surpreendeu hoje, terminando o capítulo de "O Outro Lado do Paraíso" com essa tela! A teledramaturgia em função da conscientização!! https://t.co/ 0KSrJhtueF — Marlos Chambela (@marlosrpc) 29 de outubro de 2017

só volto a assistir o outro lado do paraíso quando a clara terminar com o gael pq eu não aguento mais a coitada sofrer tanto — Erick Thomaz ? (@eithomaz) 29 de outubro de 2017

Não tenho alma para assistir essas cenas da Clara e Gael. — assistindo Novela O Outro Lado do Paraíso — Moniévelly Furtaque (@Furtaque) 29 de outubro de 2017

Cena muito triste, mas um bom alerta para a mulherada ai !! — assistindo Novela O Outro Lado do Paraíso — Luciano S. Moura (@Lucianoguuii) 29 de outubro de 2017