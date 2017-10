Cinco das nove duplas que se classificaram para a nova fase da "Dança dos Famosos" se apresentaram neste domingo (29). Lucas Veloso e Nathalia Melo se saíram melhor no foxtrote e lideram a competição do "Domingão do Faustão.

Isabella Santoni, líder da primeira fase entre as mulheres, foi a primeira a se apresentar, agradando ao júri artístico, mas nem tanto ao júri técnico, do qual recebeu 9.7. "Além de estar linda, uma boneca, você dançou com leveza, se entregou, estava plena. Nota 10", disse Ana Furtado, opinião que não foi compartilhada por sua xará, Ana Botafogo. "Acho que entrou um pouco sem se acreditar, sem estar confiante que faria tão bem". "Faltou atitude", completou JC Violla.

Rafael Zulu veio em seguida, contando que teve dificuldade para se adaptar aos calçados que usou para o sapateado. Mas agradou ao júri. "Não aposenta a sapatilha, você foi bem pra caramba. Dez", elogiou o colunista do UOL, Flávio Ricco. "Você dançou muito bem, pode continuar com o sapato. Estava um pouco nervoso, com a boca seca, mas arrasou. 9.9", analisou Paolla Oliveira.

Faustão voltou a brincar com o tombo que levou de Adriane Galisteu. "Com esse figurino ela não vai derrubar ninguém". "Queria agradecer a vocês porque voltei da repescagem gente!", vibrou a apresentadora, elogiada pelos jurados.

"Gostei muito do que vi, percebo que a cada vez que você sobe nesse palco, dança lindamente, se diverte. 9.9", falou Ana Furtado. "Vocês dançaram de um jeito muito elegante, charmoso, romântico. Merecem 10", comentou Violla.

A penúltima performance da noite foi de Lucas Veloso, líder entre os homens na primeira fase. "Você tem personalidade quando dança. Nota 10", declarou a Jeiza de "A Força do Querer". "Lucas é bom em tudo que faz, na dança está se revelando, a cada ritmo impressiona mais. 10", declarou Flávio Ricco.

Fechando as apresentações da noite, Mariana Xavier botou um vestido vermelho. "Você fala que é bagaceira, mas a gente pôde ver você deslizando. Você foi muito charmosa, 9.8", analisou Ana Botafogo. "Não achei espetacular a coreografia: 9.8", decretou JC Violla.

Adriane Galisteu ficou na vice-liderança e Isabella Santoni, na lanterna da competição. No dia 12 de novembro, Joaquim Lopes, Nicolas Prattes, Maria Joana e Cris Vianna se apresentam. Veja a classificação desta fase: