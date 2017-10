Maria Ribeiro diz ter sido agredida em bar de Madri por fazer vídeo

A atriz Maria Ribeiro contou ter sido agredida em Madri, na Espanha, enquanto fazia uma transmissão ao vivo pelo Instagram. Acompanhada de parte da equipe do longa "Como Nossos Pais", a atriz protestava pelo fato de a diretora Laís Bodanzky ter sido barrada no bar Barbara Ann Madrid por estar de tênis quando, segundo ela, um segurança se aproximou e tomou seu celular.

No vídeo, que não está mais disponível no perfil da atriz, ela fazia piada com o fato de um bar, com um tapete vermelho na calçada, ter impedido a entrada da diretora. Premiada em vários festivais, Laís Bondanzky brinca que está acostumada a passar por vários tapetes vermelhos de tênis, enquanto Maria diz aos seguidores para não ir ao bar que vetou a entrada da diretora. O registro termina com alguém tomando o celular da atriz. "Que é isso? Você tá louco?", reage ela.

Em um post depois do ocorrido, Maria diz ter sido agredida pelo segurança e pede que os seguidores denunciem o machismo. "O @barbaraannmadrid , um lugar em Madrid muito triste e cafona com tapete vermelho na porta e onde @bodanzky foi barrada por estar de tenis, e eu em seguida agredida por estar fazendo um live - que pode ser visto aqui pelas proximas 24 horas - tirando sarro de atitude tao sem sentido, me deu ainda mais certeza dos movimentos que temos apontado no Brasil", escreveu a atriz.

"Como é infeliz a vida de quem acredita no status quo. Como é violento o mundo que divide os seres humanos entre ricos e pobres. Entre homens e mulheres. Entre brancos e negros. Como cada vez mais tenho certeza de que o feminismo é uma questão de sobrevivência. O segurança, com o dobro do meu tamanho, jamais teria feito o que fez - vir pra cima de mim e pegar meu celular - com um homem. Denunciem o machismo. Na policia. Nas redes sociais. Denunciem quando for com a vizinha, com a mulher do lado, com a mulher do outro lado. Fora Temer e viva o All Star!", desabafou.

Em outra foto, a atriz aparece de tênis em solidariedade à diretora do filme que estrela. "@bodanzky tamo junta E obrigada a todo mundo que deu apoio moral", escreveu.