Gael (Sergio Guizé) espancou Clara (Bianca Bin) em cena que foi ao ar neste sábado (28) em "O Outro Lado do Paraíso" e deixou os internautas horrorizados. No final do capítulo, a Globo encerrou com a divulgação do disque-denúncia 180 alertando que violência contra a mulher é crime.