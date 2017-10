Do UOL, em São Paulo

Acostumada a irritar e assustar pessoas nas Câmeras Escondidas de Silvio Santos, Gell Correia provou do próprio veneno e caiu na "pegadinha" de um policial militar no último domingo (29). A atriz do SBT foi abordada pelo agente e se assustou quando foi perguntada se levava "coisas ilícitas" na bolsa.

"Eis que estou patrulhando e identifico uma atriz e comediante do SBT. Faço o retorno e indago sobre ela estar portando coisas ilícitas repetidamente até ela tremer... Aí eu mando ela olhar para cima como se tivesse uma câmera escondida e falo para ela: não é bom pegar as pessoas durante 30 anos na TV", relatou o policial Luna de Mozert no Facebook.

Gell Correia compartilhou a brincadeira em seu perfil na rede social e confirmou a "pegadinha do policial": "Isto realmente aconteceu hoje... Ele fez uma pegadinha comigo e eu fiquei assustada. Ele falou que tinha recebido uma denúncia anônima e que eu estava com coisas erradas na minha bolsa".

Passado o susto, a humorista encarou a "pegadinha" com com humor e tirou uma foto com o policial.