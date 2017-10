Sabia que Chiquinha já apareceu grávida em "Chaves"? Calma, não era a filha de Seu Madruga que estava esperando um bebê, e sim sua intérprete, Maria Antonieta de las Nieves. A atriz mexicana gravou a série até prestes a dar à luz, e sua barriga avantajada chamou a atenção do público.

Maria Antonieta bem que tentou disfarçar a gravidez usando um vestido mais largo, mas em alguns episódios a gestação é visível. A solução foi usar a barriga em cena. Na versão inédita da história no Brasil, em que Chaves mata insetos com gasolina, gravada em agosto de 1973, Chiquinha fingiu estar gorda por comer demais, porém dentro da barriga havia seu primeiro filho.

Barriga de Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, em "Chaves" Imagem: Reprodução "O último programa que fiz grávida foi um em que eu comia sozinha um enorme bolo que a Bruxa do 71 havia preparado para meu papai, Seu Madruga. A última imagem foi fechada em minha barriga, que era de oito meses de gestação. Claro, supunha-se que a barriga tinha se formado por eu ter comido todo o bolo", conta a atriz em sua autobiografia, "Había una Vez una Niña en una Vecindad" ("Era uma Vez uma Garota em uma Vila", em tradução livre), lançada em 2015.

Chiquinha chega a acariciar a barriga no final do episódio. Em seu livro, a comediante explica que o bebê não parava de se mexer durante a gravação.

"Quando o diretor deu o sinal para começar a gravar, meu filho Gabriel, embora em meu ventre, fez sua estreia televisiva, e começou a se mover com tanta força que jurei que havia notado a câmera", brinca.

Maria Antonieta também tentou disfarçar a gestação usando um vestido mais largo, confeccionado pela mãe dela, Deifilia, que não chegou a conhecer o neto. A atriz atendeu a um desejo dela e engravidou em janeiro de 1973, mas a futura avó morreu em abril, vítima de câncer.

Chiquinha usa vestido mais largo para disfarçar gravidez Imagem: Reprodução/SBT "Minha mãe não cabia de felicidade, imediatamente me fez outro vestido para Chiquinha, mas agora de maternidade, branco com listras laranjas e um bolso de bolinhas vermelhas. Além disso, fez uma crinolina com um buraco na pança e um tecido abaixo do ventre que dissimulava a gravidez e me tornava uma gordinha", diz Maria Antonieta no livro.

Saída de "Chaves"

Primeiro filho de Maria Antonieta de las Nieves, Gabriel nasceu em 30 de setembro de 1973. Mas a atriz não voltou para a série. Ela recebeu uma proposta para apresentar um programa sozinha, "Pampa Pipiltzin".

"Honestamente, me custou muito trabalho decidir deixar Chespirito, mas, se com ele eu ganhava 100 pesos por semana, no canal 13 eu ganharia 200 pesos por programa, ou seja, 1.000 pesos por semana", justifica a atriz em sua autobiografia.

A intérprete de Chiquinha reuniu o elenco de "Chaves" em sua casa e serviu um jantar de despedida. "Chespirito lamentou minha decisão, mas também entendeu minha situação e deu a entender que poderia regressar ao programa quando quisesse, porque ninguém ocuparia meu lugar", recorda.

Dito e feito. Em 1975, Maria Antonieta retornou a "Chaves" no episódio clássico, repetido exaustivamente pelo SBT, em que Chiquinha volta à vila após passar uma temporada morando com as tias em Presidente Prudente (cidade no interior de São Paulo), como traduziu a dublagem brasileira.