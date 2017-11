Veja o convite de casamento de Ticiane Pinheiro e César Tralli

Já está quase tudo pronto para Ticiane Pinheiro e César Tralli oficiliazarem a união no dia 2 de dezembro, em Campos do Jordão, em São Paulo. Foi divulgado nessa terça-feira (31) o convite de casamento do casal, feito pela gráfica Eduardo Convites.

César e Ticiane deixaram todo a criação e projeto com a empresa, que escolheu um papel importado da Escócia em tons off-white, com textura e gramatura alta. Ainda de acordo com a gráfica, o convite tem "formato clássico, elegante e atemporal, combinando técnicas de impressões em relevo americano no texto e as iniciais dos noivos em um super-relevo seco".

Tralli comemorou o resultado do convite. "Ficou sensacional! Todos os convidados elogiando demais a qualidade e a beleza do convite. Vocês merecem muito sucesso sempre! Virei fã de vocês! Parabéns de coração", escreveu ele no Instagram.