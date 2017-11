Após passeio de bike, Bieber e Selena vão a jogo de hóquei juntinhos

Gonçalo Roque, assistente de Silvio Santos nos programas que o dono do SBT comanda, está internado desde o dia 21 de outubro no Hospital São Camilo, em São Paulo, com bronquite. Na quarta-feira (1), ele recebeu a visita da apresentadora Mamma Bruschetta, do "Fofocalizando", que fez questão de compartilhar uma foto com o amigo no Instagram.