Com direito à reviravolta e climão ao vivo, Aritana, Flávia e Yuri formam a sétima roça de "A Fazenda 9". O trio foi definido durante votação realizada no programa desta segunda-feira (30), mas um deles terá a chance de se tornar fazendeiro na prova de terça-feira e sair da berlinda. A chef foi indicada pelo fazendeiro da semana, Marcelo Ié Ié, enquanto a ex-BBB recebeu quatro votos da casa.

Originalmente, Flavia havia escolhido Marcos para a berlinda, mas um golpe do destino mudou totalmente o jogo. Ana Paula Minerato, que estava com o envelope prata, teve de tirar o último indicado à roça e colocar uma pessoa da sede na berlinda. Dessa forma, o médico acabou sendo substituído por Yuri.

Ao saber do benefício, o cirurgião plástico não se conteve e começou a cantar e dançar. "É bom para o moral", disse. Por um instante Roberto Justus teve de se posicionar e mandar o peão de volta para o seu lugar com o intuito de prosseguir com o programa.

Imagem: Reprodução/Record

Mudança de lugares

Como já havia antecipado, Marcelo Ié Ié não votaria em Yuri nesta roça. "Gostaria de agradecer todos os peões por terem entrado nessa brincadeira de ser rei. Para proteger o grupo a primeira opção seria o Yuri, mas sou amigo dele e a Rita já voltou de duas roças. Marcos também voltou de duas roças e a gente se dá bem. O meu coração e minha cabeça acha o correto votar na Aritana", justificou ao indicar a chef para a berlinda.

Contrariando as expectativas, Marcos votou em Ana Paula MInerato e gerou um climão ao vivo. "Acho meio chato, ela fala sozinha com as câmeras, tira o microfone para falar. É uma pessoa que não dá para ter diálogo", justificou. Minerato aproveitou para alfinetá-lo: "Sabe o que te falta? O que fez a Emilly ganhar, que é coração". Justus não comentou a declaração e nem interferiu na discussão.

Ironicamente, coube a Ana Paula tirar o seu novo desafeto da roça da semana por conta do poder do envelope prateado que ela garantiu na última prova da chave. Ao notar a hesitação de Minerato na escolha do indicado, Marcos aproveitou para alfinetar: "Usa o coração que tu diz que tem".

Poder dos envelopes

Além da votação da casa, Monick Camargo pôde, finalmente, abrir o mini-contêiner com os três envelopes com vantagens ou desvantagens. A modelo foi a vencedora da prova da chave, disputada na última sexta-feira.

Imagem: Reprodução/Record

Na prova, os peões tiveram que ficar com um braço erguido segurando um balde de tinta no topo. A primeira equipe a derrubar os três baldes perderia a prova. Durante a competição, Justus ofereceu aos participantes prêmios para quem quisesse desistir da disputa.

Na terceira tentativa, o apresentador ofertou R$ 20 mil e Rita Cadillac acabou aceitando. Aritana recusou todas as ofertas que tinha recebido até o momento e avisou que só sairia por dinheiro. Então, Justus avisou que a última tentação seria um prêmio de R$ 10 mil e a chef acabou cedendo ao dinheiro.

Como anunciado por Roberto Justus, os ajudantes do campeão seriam automaticamente escolhidos como os portadores do envelopes, enquanto o vencedor ficaria com o envelope dourado. Ana Paula ficou com o envelope prateado e Matheus com o vermelho, que tinha o poder de dar R$ 20 mil ao fazendeiro caso ele indicasse o dono do envelope à roça.

Monick abriu o envelope dourado e ganhou uma viagem para a África do Sul com direito a acompanhante. Questionada por Justus quem ela levaria, a goiana disse que levará Yuri.

Relembre as regras do jogo

Roberto Justus relembrou mais uma vez as regras do jogo para o público. Como de costume, a formação da roça começa com o voto do fazendeiro da semana, que indica um peão direto para berlinda.

Imagem: Reprodução/R7

O segundo roceiro é escolhido na votação ao vivo. O apresentador disse que, assim como na última edição de "A Fazenda", os peões da baia estarão sempre imunes aos votos da casa sede e só podem ir para a roça pelo voto do fazendeiro ou por indicação do peão mais votado pela sede.

Quem recebe o maior número de votos tem de indicar um dos moradores da baia para ser o terceiro competidor na roça.

Não é permitido votar em si mesmo, no fazendeiro da semana ou nos participantes imunizados. Em caso de empate, cabe ao fazendeiro da semana desempatar com o voto de minerva.

Veja como foi a votação

O fazendeiro da semana Marcelo Ié Ié votou em Aritana

Ana Paula Minerato votou em Flávia Viana

Aritana Maroni votou em Monique Amin

Flávia Viana votou em Yuri

Marcos Harter votou em Ana Paula Minerato

Matheus Lisboa votou em Yuri

Monick Camargo votou em Flavia Viana

Monique Amin votou em Flávia Viana

Rita Cadillac votou em Matheus

Yuri Fernandes votou em Flávia Viana