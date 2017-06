Saiba quanto custou a aliança e mais detalhes do noivado de Zezé e Graciele

Brinde com vinho e comida simples

Zezé convidou Graciele para um jantar comemorativo de Dia dos Namorados no Pobre Juan do Shopping Iguatemi, em São Paulo.



O cantor teve um pouco de dificuldade para conseguir fazer uma reserva por conta da grande procura em razão da data. A primeira opção era o badalado D.O.M., do renomado chef Alex Atala, mas ele acabou conseguindo mesa no restaurante que fica em um de seus shoppings favoritos da cidade.



A noite especial foi celebrada com um brinde de vinho tinto argentino. No cardápio, Zezé e Graci escolheram uma comida simples e ao gosto dos dois: costelinhas de porco com batatas rústicas.