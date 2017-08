Em uma década, Globo perde sintonia de 1 em cada 4 TVs ligadas do país

Mara Luquet passou praticamente os últimos 10 anos no Grupo Globo. Desde 2008 era colunista da CBN (“O Assunto é Dinheiro”). Entre 2011 e a última sexta-feira dava expediente semanalmente com dicas de finanças pessoais no “SPTV 1 Edição” e no “Jornal da Globo”.