Val Marchiori diz ter comprado Porsche após champanhe: "Não me lembrava"

A empresária e socialite Val Marchiori afirmou ter comprado um carro de luxo depois de tomar champanhe, mas admitiu que não se lembrava da aquisição do "brinquedinho" no dia posterior à compra. A declaração aconteceu durante participação no "Programa Raul Gil", do SBT, neste sábado (4).

Sabatinada por youtubers selecionados pela atração, Val contou que tinha uma Porsche preta e que, após ter tomado champanhe com amigas, passou em frente a uma loja e simplesmente decidiu trocar de carro porque gostou da cor do automóvel.

"Alguns anos atrás, a gente estava em um shopping aqui em São Paulo, tomando champanhe no almoço... Eu tinha uma Porsche preta. Eu passei em frente [a uma loja] e disse 'gente, ali tem uma Porsche branca'. Vai tomar champanhe, vai... Bom, eu troquei de carro. No dia seguinte eu não me lembrava direito. Olhei na garagem e tinha uma Porsche branca", disse ela, sem mencionar o modelo e o valor do carro.

Ela negou que estivesse bêbada no momento da compra, mas sim "levemente alterada".

A ex-participante do "Mulheres Ricas", reality show da Band que narrava o dia a dia de quatro socialites, afirmou ainda que tem a mania de comprar pelo menos uma bolsa --cujos preços variam entre R$ 10 mil e R$ 40 mil -- em todas as viagens que faz.

"Eu preciso comprar pelo menos uma bolsa nas viagens que faço, adoro bolsas, e também camisas brancas", disse ela, que garantiu já ter sido mais consumista. "Hoje eu controlo", ressaltou.

Polêmicas

Ainda durante a entrevista, Val Marchiori voltou a tocar na polêmica que se envolveu com Geisy Arruda. As duas trocaram farpas e ofensas, ao vivo, enquanto faziam a cobertura do Carnaval, na Rede TV!, no ano passado.

"Ela me chamou de 'perua'. Eu falei, 'você, sim, que é gorda --não tenho nada contra, mas está acima do peso--, feia e brega'", reafirmou.

Val também comentou o processo aberto pelo funkeiro Mr. Castra, que se sentiu ofendido depois que a empresária o xingou de "sem vergonha e safado" pelas relações que mantém com várias mulheres.

"Não sei [do processo], o meu advogado é quem está cuidando, eu soube pela imprensa. A gente tem o direito de ter a nossa opinião, a pessoa goste ou não (...) Em pleno século 21, você fala para a criança que pode ter 4 ou 5 mulheres, pra mim é uma falta de respeito, mulher tem que ser única", avaliou.

Elogios a Temer

Questionada por Raul Gil se ela acreditava no presidente Michel Temer (PMDB), Val foi categórica nas palavras e nos elogios.

"Acho que o Brasil vive até uma crise de confiança, 2016 não foi um ano bom para o brasileiro, mas creio que estamos dando a volta por cima. Nós somos um povo guerreiro. Eu acredito [no presidente Michel Temer], pelo menos a gente tem que acreditar, né?! Ele é [inteligente], está lá [no meio político] há vários anos", observou. "A gente tem que torcer por ele e rezar para que ele tire o Brasil... [da crise]", completou.