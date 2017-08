Após ser chamada de penetra por Tatá, Emilly diz: "Mal entendido"

Há duas semanas, Michel Teló se tornou pai pela segunda vez com o nascimento do caçula Teodoro. Segundo ano consecutivo - Melinda nasceu no primeiro dia de agosto de 2016 - que ele comemora duplamente o Dia dos Pais e por isso Thais Fersoza resolveu caprichar em um post homenagem ao marido com uma foto da família toda reunida. Os fãs do casal foram a loucura com a publicação nas redes sociais.