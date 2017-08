Anitta diz levar fora raramente e afirma: "Prefiro quem não tem dinheiro"

Anitta conversa tranquilamente sobre a solteirice no "Ferdinando Show" que vai ao ar às 22h desta quarta-feira (16), no canal Multishow. Embora esteja namorando, a cantora diz como faz para seduzir na balada, e que prefere um homem pobre a um rico. No lançamento de seu novo clipe, "Sua Cara", ela confirmou que está em um relacionamento com o empresário carioca Thiago Magalhães.

"A vantagem de ser solteira é que você pode dar em cima de qualquer bofe, se passar um bofe aqui agora posso dar em cima dele. A desvantagem eu não conheço", diverte-se. "Não faço a linha difícil não, faço a fácil mesmo, não tenho muito tempo. Faço a linha difícil se não estou na vibe".

Ela conta seu comportamento quando um cara lhe interessa. "Tenho que dar em cima mesmo. Fico ali dançando, dou uma flertada, dou uma turbinada no olhar antes de sair de casa. Fico olhando até o cara chamar, enquanto ele não chamar eu não paro. E se ele não chamar, um beijo, ele não está a fim, vamos se acostumar com isso". Mas então Anitta toma "toco" dos homens? "Raras vezes, mas tem vezes que eles não querem", responde.

Anitta percebe que o assunto é recorrente nas entrevistas que dá. "Todo lugar que eu vou as pessoas querem falar de homem, mas acho que é porque sou a única pessoa que assume a solteirice feliz. É como se tivesse que ter um homem para estar feliz, mas eu não acho. Não ligo de falar desse assunto, não", garante.

Será que ela liga para a conta bancária do rapaz? "Tem diferença entre sedução do pobre e do rico. Eu prefiro pegar quem não tem nada, eles focam no que têm de fato, não ficam comprando coisas para você achar incrível", observa.

Com uma rotina tão agitada, falta tempo para descansar. "É difícil eu dormir porque eu faço um monte de coisa, sou minha própria empresária, tem que cantar, tem que sorrir, se alguma coisa acontece tem que aturar essa merda sorrindo". A cantora não titubeia em dizer seu segredo de beleza. "Plásticas. Tento, mas odeio dieta", assume.