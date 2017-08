Valter é eliminado, e Deborah e Michele vão para final do "MasterChef"

Após ser eliminada do "MasterChef", no início de maio, Caroline Martins voltou "amarga" para tentar uma das duas vagas na repescagem promovida pelo programa da Band, nesta terça-feira (30). Sempre resmungando, a pesquisadora de 31 anos reclamou de "palhaçada" após avaliação do seu prato, sugeriu armação no reality show e irritou Paola Carosella, Enrique Fogaça e Erick Jacquin.