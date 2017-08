Humorista Paulo Silvino morre de câncer aos 78 anos

O humorista Paulo Silvino, que lutava contra um câncer, morreu aos 78 anos nesta quinta-feira (17). Carioca, filho de comediante, ele estreou na Globo em 1966 e se destacou em programas como "Balança Mas Não Cai", "Planeta dos Homens" e "Viva o Gordo". Seu último trabalho foi no "Zorra Total", em que viveu o porteiro Severino.

"Que Deus te receba de braços abertos meu pai amado", disse o filho do ator, João Paulo Silvino, em post no Facebook. Além de João Paulo, Silvino era pai de Isabela e do ex-ator Flávio Silvino.

Em entrevista ao UOL em novembro , Silvino contou que descobriu a doença após ter enjoos e refluxos. Ele retirou um câncer no estômago em julho do ano passado.

"O que está sendo terrível para mim é que perdi o paladar, não sinto o gosto de nada, mas tenho que comer para não morrer. Me alimento de massas, purês, carne moída. Por causa disso, perdi 15 quilos. Pesava 75, agora estou com 59, 60 quilos", falou ele à época.

À reportagem, ele ainda deixou uma mensagem a quem luta contra a doença: "O câncer deixou de ser uma sentença de morte. E não se entregue a ele. Seja um paciente 'paciente' e jamais se entregue mentalmente criando o fantasma de uma derrota".

No último Dia dos Pais, a filha de Silvino, a cantora Isabela, fez uma homenagem ao pai em sua conta do Instagram. Nela, lembrou o ano complicado que o ator enfrentou.

"Ano duro esse ao lado do meu pai. Duro, mas de tantos ensinamentos, tantos resgates. Te amo muito! Gratidão por tudo! Nessa foto aí vocês podem ver o que a gente mais fez na vida juntos: pegamos sol!", disse ela.





"Eu nasci para isso"

Sob influência do pai, que era comediante, Paulo Ricardo Campos Silvino descobriu sua veia artística ainda na infância. Ele cresceu nos bastidores da rádio e coxias do teatro.

Ao Memória Globo, o ator contou como descobriu seu talento: "Eu nasci nisso. Com seis, sete anos de idade, frequentava os teatros de revista nos quais o papai participava. Ele contracenava com pessoas que vieram a ser meus colegas depois, como o Costinha, a Dercy Gonçalves".

A estreia na TV Globo, em 1966, foi no humorístico "Canal 0", que mais tarde mudou o nome para "TV0-Canal 0". Ele se destacaria também em programas como "Balança Mas Não Cai" (1968), "Planeta dos Homens" (1976) e "Viva o Gordo (1981). Sua última participação na TV foi no "Zorra Total", no qual interpretava o popular personagem Severino.