Ana Maria Braga, 68 anos, disse nesta segunda-feira (23), no "Mais Você", que "está muito bem" e riu da notícia de que teria passado por uma cirurgia para retirada de um câncer de pele.

"Eu estou muito bem. Não aconteceu nada, não operei nada. Pode dar close", declarou ela. "Tem gente que é mal informada. Nesse fim de semana foi uma festa. A gente foi dar uma descansada pra ficar com a pele mais bonita, mais luminosa... De vez em quando precisa. Dai já me deram uma porção de coisas de presente", afirmou. "Não pega não, hein", comentou Louro José. Ela ainda agradeceu pela preocupação: "Queria dizer muito obrigada pela atenção".

No domingo, a apresentadora estava de repouso em sua fazenda em Sorocaba (interior de SP). Durante sua ausência na semana passada, Patrícia Poeta e Zeca Camargo a substituíram no "Mais Você".

UOL, Segundo Ricardo Feltrin, colunista do nos bastidores da Globo surgiram rumores de que, por causa da cirurgia, Ana poderia ficar fora do ar até 2018 . O jornalista Léo Dias informou que a apresentadora teria passado por uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no rosto. Nesta segunda, Ana Maria ainda deu uma alfinetada com seu "pensamento do dia": "Há pessoas que ficam melhor com uma rolha na boca".

Luta contra o câncer

Ana Maria enfrentou um câncer de pele em 1991 e descobriu, em 2001, que estava com câncer detectado na virilha e no reto. A apresentadora passou por sessões de quimioterapia e, um mês após se afastar de seu programa, voltou ao ar, ao vivo, para dizer que estava curada.

Em 2009 ela lançou o livro "A Força da Fé", no qual relata como lidou com a doença.

"Tive um momento de revolta quando foi diagnosticado o meu segundo câncer, porém, hoje, penso diferente. Acho que é uma experiência que nunca termina e o mais importante é a lição de vida que você tira dos acontecimentos trágicos que acontecem na sua vida. Para mim, o câncer me deu a certeza da finitude e isso me fez passar a ver a vida com muito mais sensibilidade", disse no livro.

Em 2015, a apresentadora surpreendeu os telespectadores ao revelar que havia passado por uma cirurgia para retirada de um tumor cancerígeno no pulmão esquerdo. "Eu fiz a tomografia, fiquei enfiada na máquina, fizeram [o exame] de novo. O doutor falou, 'melhor ligar para o seu médico, achamos uma coisa pequena, de 6 milímetros'", contou."[O médico disse] 'É um início de um tumor cancerígeno'", relembrou. A apresentadora, que descobriu o tumor durante uma semana que havia tirado para descansar, disse ainda que não precisou passar por quimioterapia e nem radioterapia.