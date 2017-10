Com 190 kg, Mamma fará bariátrica por medo da morte e para poder namorar

Pesando cerca de 190 quilos, Mamma Bruschetta contou que decidiu fazer uma cirurgia de redução do estômago no início do ano que vem, durante as suas férias, por dois motivos: medo da morte e o desejo de voltar a dançar e a namorar.

Em entrevista ao UOL, nesta segunda-feira (23), a apresentadora do programa "Fofocalizando", do SBT, afirmou que depois de emagrecer cerca de 40 quilos em um spa, ela levou alguns tombos e ficou quatro meses sem fazer exercícios físicos, o que contribuiu para retornar ao peso antigo.

Mamma, personagem do ator Luiz Henrique, diz que teme a cirurgia bariátrica, mas que a vê como a única solução definitiva. "Olha, eu quero tanto viver, tanto viver, que eu tenho [medo da morte], sim. Eu estou muito preocupada com esse 'engorda e emagrece' e a solução definitiva não vem. Mas eu resolvi fazer [a bariátrica] porque hoje em dia tenho mais confiança nos médicos. Eu vou com receio? Vou, mas eu vou feliz", afirmou ela, que pretende perder até 70 quilos com o procedimento.

"Eu gosto de ir para os lugares, cantar e dançar, e a perda da mobilidade [por causa da gordura] é um incômodo muito grande. Com esse meu peso, eu preciso andar de bengala, porque me doem o joelho e as costas... a barriga me desequilibra", disse.

Mamma contou ainda que está a 40 anos sem relação sexual e, um dos motivos, é justamente a vergonha que sente do seu corpo.

"O corpo é uma coisa que me deixa envergonhada e eu estou há quase 40 anos sem ter relação nenhuma. Teve beijinho, amassinho, mas nada além disso. Eu quero me livrar logo disso para poder desabrochar Depois que eu perder a barriga, meu filho, ninguém me segura", brinca.

Questionada sobre o que pretende fazer depois da cirurgia e que hoje não pode fazer, Mamma é categórica: "Dançar e namorar", afirmou, rindo.