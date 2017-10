Após chocar com estupro, Bianca Bin diz que Clara vai encorajar mulheres

"O Outro Lado do Paraíso" nem bem começou e já traz à tona um assunto polêmico: o relacionamento abusivo. No capítulo que foi ao ar nesta terça (24), Gael (Sergio Guizé) estuprou a mulher, Clara (Bianca Bin), na noite de núpcias e as fortes cenas do ataque chocaram o telespectador. Para a atriz, que interpreta a mocinha sofredora Clara, ela poderá encorajar mulheres que sofrem abusos a denunciarem seus companheiros.

“O que a Clara pode trazer para mulheres que estão vivendo esse tipo de situação ou que já passaram por isso é o resgaste da mulher forte, da intuição feminina que todas nós temos, mas que às vezes calamos e deixamos de ouvir. Ela vai mostrar essa conexão consigo mesma, esse reencontro e o amor próprio que todas devemos ter”, afirma a atriz ao UOL.

Nas cenas, Gael e Clara viajaram de barco em direção ao local onde passariam a noite de núpcias. Eles chegam felizes com o casamento, trocam carícias e abrem champanhe para comemorar o momento. Tudo ia aparentemente bem quando, depois de alguns goles, o comportamento de Gael mudou completamente.

Bêbado e fora de controle, ele pegou a mulher pelos braços, a jogou na cama com força, rasgou seu vestido de noiva e a mandou calar a boca. Aos gritos, Clara implorou para que ele parasse, mas Gael a ignorou e fez sexo forçado com a mulher.

Em "O Outro Lado do Paraiso", Clara mostra para Gael os hematomas no braço que ele provocou Imagem: Reprodução/TV Globo

Acena do estupro gerou debate e muita repercussão entre internautas nas redes sociais, e Gael já tornou-se vilão da novela. No dia seguinte, Clara mostrou os hematomas que Gael provocou no corpo dela, o rapaz pediu perdão e disse que estava arrependido. Ela perdoou. Nos próximos capítulos, Gael vai continuar se mostrando agressivo e atacará Clara novamente.

Bianca Bin afirma que espera que as mulheres da vida real enxerguem as humilhações que a personagem sofre e reconheçam seu valor.

“Empoderamento é uma palavra que está em alta e que vem sendo muito usada. É a mulher ter consciência da sua potência e do seu verdadeiro valor. Nós não vivemos a nossa potência máxima. Estamos sempre sendo polidas pela sociedade. Essas cobranças vão distanciando a mulher do ciclo da vida. Eu não acho que será difícil para a Clara se encontrar e se recuperar com essa força que ela tem e com o seu feminino”, acredita a atriz.

Mais sofrimento e vingança

Clara e Gael se conheceram no Jalapão e se casaram rapidamente. Ela sofrerá bastante com o marido, que é um dos filhos da vilã Sophia (Marieta Severo) e irmão de Lívia (Grazi Massafera) e Estela (Juliana Caldas).

Sophia vai infernizar a vida de Clara. A vilã descobre que a professora e o avô são donos de uma mina de esmeraldas e Sophia finge aceitar o casamento do filho com a mocinha, que vai engravidar de Gael nos próximos capítulos. Sophia vai tirar a neta de Josafá do caminho. Com a ajuda de Lívia, do psiquiatra Samuel (Eriberto Leão), do delegado Bernardo (Flavio Tolezani) e do juiz Gustavo (Luis Melo), a vilã vai internar Clara em uma clínica psiquiátrica que fica em uma ilha.

Clara se revolta e não consegue entender como foi parar naquele local. Dez anos se passam, Clara vai descobrir que foi vítima de um grande golpe e planejará voltar para se vingar e reencontrar o filho Tomaz (Vitor Figueiredo). Clara se aliará a Beatriz (Nathalia Timberg), uma senhora que há tempos foi esquecida pela família na clínica e que guarda um grande segredo. Clara e Renato (Rafael Cardoso) vão se envolver e a mocinha vai ganhar uma inimiga mortal: Lívia, que estará completamente apaixonada por Renato.