Internautas ficaram chocados depois de acompanhar uma cena extremamente forte, em que Gael (Sergio Guizé) abusa sexualmente de sua própria mulher, Clara Tavares (Bianca Bin), durante o segundo capítulo de "O Outro Lado do Paraíso", da Globo, exibido nesta terça-feira (24),

No capítulo, Gael e Clara viajam de barco em direção ao local onde seria comemorada a noite de núpcias do casal. Eles chegam felizes com o casamento, trocam carícias e abrem uma champanhe para comemorar o momento. Tudo ia aparentemente muito bem quando, depois de alguns goles, o comportamento de Gael muda completamente.

Bêbado e fora de controle, ele pega a mulher pelos braços, a joga na cama com força, rasga o vestido e a manda calar a boca. Aos gritos, Clara pede para que ele pare, mas o seu pedido é ignorado e Gael faz sexo forçado com a jovem.

"Ai, Gael, você está me machucando. Eu estou ficando com medo", dizia a moça. "Cala a boca", respondeu ele, agressivo. "Para, para, para", gritava Clara, mas sem sucesso.

A cena do estupro gerou debate e muita repercussão entre internautas nas redes sociais, e Gael --tido como personagem do bem até então-- virou praticamente o "inimigo nº 1" da web.



Mocinha sofredora



Clara e Gael se conheceram no Jalapão e, apaixonados, decidiram casar rapidamente. Pelo visto, ela sofrerá bastante com o marido, que é um dos filho da vilã Sophia (Marieta Severo). Gael tem um temperamento instável e oscila momentos de agressividade. Ele é irmão de Lívia (Grazi Massafera) e Estela (Juliana Caldas).



Já Clara é uma jovem simples do Jalapão que dava aulas para crianças de um quilombo em Pedra Santa e morava com o avô, Josafá (Lima Duarte) até conhecer Gael. Apaixonada, ela aceitou o pedido de casamento e se mudou para Palmas, onde vai sofrer grandes decepções.



Ao longo da novela de Walcyr Carrasco, a mocinha receberá ajuda do amigo Renato (Rafael Cardoso) nos momentos mais complicados. Além do temperamento agressivo do marido, ela vai sofrer nas mãos da sogra e da cunhada Lívia.

Gael - Gael estuprou Clara na lua de mel. Twiteiros ficam chocados e com nojo do vilão. Novela de @WalcyrCarrasco pic.twitter.com/ Bv2eR20Ha6 — Trends BR (@TrendsTudo) 25 de outubro de 2017