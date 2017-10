Do UOL, no Rio

Em meio a um momento violento no Rio de Janeiro que mata diariamente pessoas inocentes, como aconteceu recentemente com uma turista espanhola na Rocinha, Madonna visitou o morro da Providência, na zona portuária do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (25) e publicou uma foto em seu Instagram ao lado de policiais armados da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da comunidade.

No mesmo dia, criminosos atiraram contra uma equipe do 5o. BPM (Centro) durante patrulhamento na região conhecida como Pedra Lisa, perto da comunidade que Madonna visitou. De acordo com a polícia, "não houve revide por parte dos policiais e nenhum socorro a morador".

A Polícia Militar do Rio também postou a foto em seu Twitter oficial, que recebeu muitas críticas, incluindo a de Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana Gimenez.

Vera Gimenez critica foto de Madonna com policiais armados em comunidade carioca Imagem: Reprodução/Twitter

"Mais uma cretina querendo ver as nossas mazelas", escreveu Vera.

Um internauta respondeu: "Ridícula, pensa que a favela é lugar para aparecer daquela maneira. Roupa risível", disse ele sobre a roupa camuflada da cantora.

"Horrível o que ela tem na cabeça?", respondeu Vera.

A mãe de Luciana ainda fez outras críticas: "Eles adoram ver a miséria e incompetência dos nossos governantes".

De acordo com o soldado Sávio Resende, da Comunicação da UPP da Providência, a cantora apareceu de surpresa na comunidade e foi ela que pediu uma foto com os policiais.

"Ela apareceu de surpresa, não tirou foto com ninguém. Quando ela estava descendo da casa Amarela, ela pediu para tirar uma foto com os policiais, que estavam baseados ali, como eles ficam 24 horas. Ela ficou 40 minutos no Centro Cultural na parte alta da comunidade, ela parou ao lado dos policiais e pediu uma foto com eles", disse ao UOL.

Madonna visitou o espaço cultural Casa Amarela, que tem um projeto social dentro da comunidade com uma exposição fotográfica permanente e cursos de artes, cinemas, teatro. Ela também posou no alto da lua, uma escultura que fica na Providência.

Ela não atendeu aos inúmeros pedidos de fotos dos moradores da região. "Ela estava bem a vontade, fazendo uma visita ao fotógrafo francês JR, que comprou a Casa Amarela para o projeto que existe há quase 10 anos".

O policial afirma que no morro tem ocorrido "confrontos sazonais".

"O policiamento na comunidade encontra-se com apoios. Não é como acontece na Rocinha e Tabajaras. Foi uma escolha dela ir até lá, o 'baseamento' estava na comunidade para garantir a segurança dos moradores e dela. Não teve nada para ela exclusivo. Ela estava com segurança particular, bem escoltada", disse Sávio.

Madonna, que veio ao Brasil para o casamento do seu empresário Guy Oseary com Michelle Alves, deixou o Rio com a família na noite desta quarta-feira.

