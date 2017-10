Desde o início deste ano, Renata Banhara tenta se recuperar das sequelas de uma infecção no dente. Após duas paralisias faciais e com o rosto deformado, a modelo desabafou que não aguenta mais sentir dores em entrevista ao programa "Câmera Record", que irá ao ar neste domingo (29).

"Parou meu rosto, inchou, deformou, ele derrete. Meu rosto está bonito hoje, talvez daqui dois ou três dias ele derreta, ele enche. Minha cabeça chegou a pesar um quilo e meio a mais, de eu não ter condições de segurar minha cabeça", explicou Banhara.

Leia também

Desesperada, a modelo disparou: "Eu tenho vontade de me suicidar de dor. Eu preciso do remédio psiquiátrico para dar uma acalmada, porque a dor não vai passar de uma hora para outra, eu tenho que suportá-la para não fazer uma besteira".

Maquiada para a entrevista, Banhara contou que sumiu das redes sociais porque não quer mostrar o rosto: "Estou doente, eu tenho as dores, mas eu não queria passar a imagem de coitada. Eu não quero que as pessoas me vejam no dia a dia, eu fico um monstro. Uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu sentava no meu sofá, punha uma toalha no rosto porque eu não queria que ninguém me visse, nem filho, nem ninguém".



A ex-participante de "A Fazenda 4" mostrou as alterações em seu rosto: "Os olhos deformaram, o rosto deformou. Parece uma boneca de cera assim, sabe? De modelar, que deu errado". Banhara também disse que correu risco de morte e ingeriu altas doses de medicamentos.

"Cheguei a tomar 60 remédios por dia. Hoje estou, como dizem os médicos, desmamando. Estou tomando uma quantidade menor, estou conseguindo reduzir porque estou em melhora, mas não vamos parar nunca, porque enquanto eu estiver tendo esses repentes, essas reações, não se tem previsão de parar", afirmou.