Sônia Abrão participou de uma brincadeira polêmica no canal de Matheus Mazzafera no YouTube. O entrevistador lembrava algumas frases que a apresentadora do "A Tarde É Sua", da RedeTV!, tinha falado a respeito de alguns famosos e ela tinha que adivinhar quem era e explicar sua opinião.

Nem as jovens estrelas Larissa Manoela, de 16 anos, e Maisa Silva, de 15, escaparam. "A Larissa tem um visual de mulherão para uma menina de 16 anos. Esse visual de mulherão ela usava desde os 13. Não combina, é muito precoce. Ela tem um público infantojuvenil ainda. Então, fica tão estranho", comentou Sônia.

Leia também:

Paula Fernandes termina namoro com cantor Thiago Arancam

Advogada quer indenização de Belo por suposto mau uso de casa: "Abandonada"

Rafael Vitti mostra Tatá Werneck em banheiro e brinca: "Levanta a tampa"

A apresentadora não poupou críticas para Maisa. "Acho que a Maisa ainda não cresceu. Ela continua malcriada igualzinha quando tinha 4, 5 anos e continua achando isso bonito. Foi criada sem atualização. Achou que fez sucesso daquele jeito e que o mundo continua igualzinho quando ela era criança. Acho ela pedante, arrogante, acho que ela se sente superior às pessoas", declarou.

Sônia ainda falou de Xuxa – de quem não gosta tanto hoje em dia, como ela mesma disse – e de Dudu Camargo. "É uma criança ainda. Ele está muito deslumbrado porque conseguiu muito cedo alcançar um sonho, que não se sedimentou ainda, mas as portas se abriram. Ele não está sabendo lidar com isso, não está bem orientado. Ele está perdido", explicou. Vale lembrar que Sônia e Dudu já deram um selinho durante participação do garoto de 19 anos no "A Tarde é Sua".

A apresentadora ainda contou que acredita que a saída de Evaristo Costa da Globo se tratou de uma bela jogada de marketing. "Eu acho que tem uma boa proposta por trás. Isso é um descanso de imagem para desconectar do jornalismo e depois ele vem para o entretenimento”, especulou.