Do UOL, em São Paulo

Alvo de um processo na Justiça pela falta de pagamento de aluguéis atrasados, o cantor Belo pode ter que responder por outra acusação: mau uso do imóvel, uma mansão no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo. O pagodeiro e sua mulher, a musa fitness Gracyanne Barbosa, vivem no local desde maio de 2016.

Após uma vistoria feita na casa, no final de setembro, a advogada Elinei Brito, que representa a proprietária Márcia Gomes, afirma que móveis e pisos estão danificados. A reportagem do UOL apurou que uma pessoa da confiança de Márcia visitou o imóvel após liberação de Alfredo Santana, empresário do cantor.

A propriedade de 420 m² tem piscina, sauna, dois quartos de empregada, escritório, área de serviço, churrasqueira, três suítes, sala de estar, lavabo, banheiro e cozinha.

"A casa está largada, abandonada. Madeiras, móveis e piso estão todos riscados. Os cachorros [de Belo e Gracyanne Barbosa] são grandes e acabaram riscando tudo", acusa. A advogada afirmou que pretende incluir no processo o que estiver danificado na propriedade. "Ele [Belo] será cobrado por cada estrago", declarou Elinei.

Uma foto da casa, cedida ao UOL por Márcia, mostra um banco da área externa riscado. Belo e Gracyanne Barbosa criam vários cachorros, entre eles o casal de pitbulls Kira e Thor, que recentemente tiveram filhotes. Os mais de oito cães têm até perfil no Instagram.

Procurada, a assessoria de Belo se pronunciou: "Conforme previsto em contrato, a casa será entregue nas mesmas condições em que foi alugada pelo cantor".

Foto à esquerda mostra banco danificado na casa onde Belo mora em SP; à direita, como estava o móvel antes do cantor se mudar para a residência Imagem: Arquivo pessoal

Risco de despejo

No final de setembro, a advogada do pagodeiro disse que a família deixaria a casa "no momento oportuno", após a notificação pela Justiça. Segundo a locadora, a dívida do inquilino famoso passa de R$ 500 mil, contando aluguel, IPTU e rescisão de contrato.

Gracyanne com parte dos vários cães do casal Imagem: Reprodução / Instagram Gracyanne Barbosa, em recente entrevista para o programa "TV Fama", da RedeTV!, declarou que não concordava com o valor mensal cobrado pelo imóvel. Ao defender o marido, a musa fitness afirmou que a proprietária decidiu aumentar valor cobrado pelo aluguel de R$ 30 mil para R$ 50 mil.

A advogada Elinei Brito rebateu a declaração de Gracyanne. "Nunca houve aumento, até porque tínhamos que cumprir o contrato até o final. Eles [Gracyanne e Belo] não somente estão inadimplentes, como estão pagando errado desde o final do ano passado", explicou.

Segundo a advogada, não houve qualquer indício de que Belo irá quitar a dívida. Até o momento, o cantor não foi encontrado para receber a notificação judicial e corre risco de ser despejado por falta de pagamento de aluguéis atrasados.