Bailarina do Faustão há dois anos e meio, a ex-bancária Natacha Horana participou de várias seleções, de dança e de vídeo, até ser aprovada para o elenco do programa. Com 1,70 m e 62 quilos, a paulista de 26 anos tem um cuidado rigoroso com a alimentação e o corpo. Ela faz exercícios aeróbicos diariamente, musculação duas vezes na semana e, com a ajuda de um nutricionista, faz uma dieta e evita doces, frituras e refrigerantes durante a semana.



Uma das exigências das mais de 30 bailarinas do programa é que estejam com o corpo em forma. "Ali não tem um padrão, mas a gente tem que manter o corpo bacana, não estar acima do peso. Tem que estar bem, bonita, com um corpo legal. Eles podem até afastar uma bailarina acima do peso por um tempo", explica.

Procurada a assessoria de imprensa da Globo, negou a informação.

Imagem: Reproduçãp/Instagram

O corpo em plena forma já rendeu um convite para um ensaio nu na "Playboy". "Quando fui chamada, não estava preparada. Deixa eu amadurecer essa ideia dentro da minha cabeça um pouco."



Natacha diz que as bailarinas não costumam encontrar com Faustão nos corredores dos estúdios, mas conta que, em reuniões e nas famosas "pizzadas" na casa dele, o apresentador fez questão de conversar com todas.



"O Faustão é um paizão. Ele tenta conhecer e se aproximar, conversa, dá conselhos. Ele pede para sermos mais reservadas, cuidarmos da nossa imagem porque levamos o nome do programa. O Faustão gosta de cuidar mesmo, saber quem está na faculdade, quem está estudando. Porque lá não é só rostinho e corpinho bonito, todo mundo tem conteúdo, tem estudo", diz.

Natacha Horana cuida do corpo com alimentação saudável e academia Imagem: Reprodução/Instagram



Além de dançar, a bailarina é atriz e faz curso de teatro com Aguinaldo Silva. Ela terminou de apresentar recentemente a temporada da peça "Dois Casais em Maus Lençóis".



A rotina de ensaios para o "Domingão" é puxada, os ensaios acontecem duas vezes na semana, durante cinco horas por dia. Neste mês, além de participarem do programa de domingo, elas gravam aos sábados, os programas que serão exibidos em janeiro, quando a equipe estará de férias. Além do balé, Natacha participa de alguns merchans do programa.



"Lá dentro, a gente faz teste de vídeo, para ver como está o corpo e também teste de merchan. Algumas meninas são selecionadas para fazer teste de desempenho na TV, com coaching artístico e vocal", explica.



Solteira há quatro meses, ela está focada no trabalho e entende que estar no "Domingão" é um degrau para subir na carreira artística. Natacha quer "fazer muitas novelas novelas, filmes" e se inspira em algumas famosas: "Isis Valverde, Thaila Ayala e Natalie Portman".



É em Isis que ela se inspira também para reduzir os seios e pretende diminuir a prótese de silicone. "Tenho 480 ml e quero colocar 320 ml. Vou tentar fazer a cirurgia em janeiro", completa.