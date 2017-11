A fila andou? Fátima é flagrada de mãos dadas com moreno misterioso

Do UOL, em São Paulo

A apresentadora Fátima Bernardes foi flagrada em clima romântico ao lado de um moreno misterioso no início da noite desta quinta-feira (2). Os dois foram ao cinema, no Shopping da Gávea, na zona sul do Rio, conferir o filme "Depois daquela montanha".

Nas imagens, o casal aparece sorridente, andando de mãos dadas e abraçadinhos, sentados ao lado de um grupo de amigos. O bonitão se chamaria Túlio Gadêlha, advogado pernambucano e que já foi candidato a deputado federal pelo PDT na eleição de 2014 --obteve apenas 0,08% dos votos.

Mais discreta do que hoje, Fátima já tinha publicado uma imagem ao lado do rapaz no dia 24 de setembro. Na ocasião, os dois tinham visitado os bastidores da peça "Cantando na Chuva", em São Paulo. (Veja o post abaixo)

Fátima está livre, leve e solta desde setembro do ano passado, quando anunciou o fim do seu casamento de 26 anos com William Bonner. Eles se conheceram em 1989, quando o jornalista mudou-se para o Rio de Janeiro para apresentar o "Jornal da Globo" ao lado da então colega. Eles apaixonaram e casaram em 1990. São pais de filhos trigêmeos, Vinícius, Laura e Beatriz.