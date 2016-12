Neymar e Bruna Marquezine voltaram, mas você não vai ouvir isso deles

Do UOL, no Rio

Neymar e Bruna Marquezine estão juntos novamente, em um relacionamento sério, mas você não vai ouvir isso deles. Uma fonte próxima à artista ouvida pelo UOL confirmou o que todo mundo já suspeitava desde a Olimpíada, mas garantiu que eles não pretendem falar publicamente sobre o romance tão cedo.

Após quase dois anos separados e vários rumores sobre uma possível reconciliação, o casal voltou a posar juntos na madrugada desta quinta (22). O craque postou no Snapchat uma foto ao lado da atriz em que os dois usavam fantasias combinando: ele de Batman, ela de Mulher-Gato.

Nenhum dos dois comenta oficialmente sobre relacionamento, mas UOL apurou que eles voltaram a se falar no início do ano e se aproximaram mais em junho. O craque foi atrás da atriz para retomar o romance em uma festa julina na casa do apresentador do Luciano Huck no primeiro sábado do mês. Bruna ficou balançada e depois de muitos telefonemas, flores e pedidos, eles passaram a se encontrar às escondidas.

Agora juntos novamente, eles devem passar o Ano Novo na mansão de Neymar em Mangaratiba (RJ). Segundo a mesma fonte ouvida pelo UOL, Bruna está colocando Neymar "na linha" e o craque tem frequentado bem menos festas depois que eles voltaram a se relacionar. A pedido de Bruna, até a frequência dos "parças" na casa do jogador diminuiu. Neymar já pensa em casamento – Bruna, porém, ainda se considera nova para casar e ainda pretende morar sozinha antes de oficializar uma união.

Nesta quinta, Bruna e Neymar foram juntos à festa do surfista Gabriel Medina, em Maresias (litoral norte de São Paulo). Os dois também aparecem em um vídeo que circula nas redes sociais. Nele, Bruna grava ao lado de uma amiga e Neymar, que dançava ao fundo, "invade" a imagem e faz uma careta.

Bruna não publicou nenhuma foto da noite ao lado de Neymar em seus perfis, mas mostrou uma imagem em que era possível ver uma das peças de seu visual, um colar com o símbolo do Batman.

Bruna Marquezine mostra detalhe de colar do Batman que usou em festa com Neymar imagem: Reprodução/Snapchat

De acordo com apuração do UOL Esporte, que publicou a notícia em primeira mão, Bruna e Neymar vivem uma boa fase no romance e viajam constantemente para se encontrarem.

Evidências

Os rumores de que Neymar e Bruna voltaram circulam desde as Olimpíadas, em agosto, no Rio, quando o craque correu para abraçar a atriz na arquibancada do Maracanã após a conquista da medalha ouro da seleção brasileira na final do futebol.

Em outubro, duas postagens de Bruna e Neymar deixaram os fãs da dupla em polvorosa. Nas imagens, os dois usavam colares idênticos, e o fato já foi interpretado como uma reconciliação pelos mais saudosos do casal.

Depois, no fim de novembro, Neymar revelou por acaso que tem um quadro enorme de Bruna. Os fãs notaram a moldura pendurada quando o jogador de futebol postou uma foto em que estava na sala, em sua casa em Barcelona, na Espanha, ao lado de um amigo.

Em entrevista recente ao UOL, a atriz evitou comentar os rumores de um revival com o ex. "Não vou falar muito sobre esse assunto porque vida amorosa normalmente repercute muito mais do que deveria e isso é uma coisa muito pessoal", disse ela.

Bruna e Neymar assumiram o namoro durante o Carnaval de 2013. Entre idas e vindas, o romance durou pouco mais de um ano. O atleta e a atriz terminaram o relacionamento durante viagem do casal a Ibiza, em agosto de 2014. Em abril deste ano, o jogador deu uma entrevista para a "Playboy" e disse que ainda era amigo da atriz: "Nenhuma separação é legal. Mas foi o melhor para os dois. Eu e a Bruna ainda somos amigos e, de vez em quando, nos falamos".