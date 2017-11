A cozinheira Aritana Maroni conseguiu apenas 41,89% dos votos e foi a sétima eliminada de "A Fazenda 9". O resultado da roça foi exibido no programa ao vivo desta quinta-feira (02). Com 58,11% dos votos, Flávia Viana conquistou a preferência do público e continua na disputa pelo prêmio.

De acordo com Roberto Justus, trata-se da maior votação de "A Fazenda 9", quebrando o recorde anterior registrado na roça entre Dinei e Marcos. Na ocasião, o apresentador havia informado que a votação era a mais expressiva das últimas três edições do programa.

"Eu estou muito nervoso, agora dia 06 a gente vai fazer um mês juntos e eu gostaria que ela estivesse aqui", disse Marcelo Ié Ié sobre a possibilidade de perder a namorada dentro do confinamento.

Rita Cadillac, grande parceira de programa de Aritana, sequer conseguiu comentar a eliminação da chef e ficou emocionada quando Justus a perguntou sobre o sentimento de ver a amiga na roça.

Aritana foi sucinta ao defender sua permanência no jogo. "Quero muito ganhar esse prêmio, então se vocês gostam de mim e querem que eu fique, votem. Aqui quem mexe os peões são vocês e sem vocês o jogo não acontece".

Flávia, por outro lado, ressaltou sua vontade de ficar no programa: "Eu nunca imaginei que fosse viver isso de novo, e eu estou vivendo isso de forma mágica. Eu quero muito ficar e não consigo expressar o quanto eu desejo, por isso, votem".

Formação da Roça

Com direito à reviravolta e climão ao vivo, Aritana, Flávia e Yuri formaram a sétima roça de "A Fazenda 9". O trio foi definido durante votação realizada na última segunda-feira (30). A chef foi indicada pelo fazendeiro da semana, Marcelo Ié Ié, enquanto a ex-BBB recebeu quatro votos da casa.

Originalmente, Flavia havia escolhido Marcos para a berlinda, mas um golpe do destino mudou totalmente o jogo. No último bloco do programa, após o encerramento da votação, Ana Paula Minerato abriu o envelope prata e recebeu a instrução de substituir o último indicado à roça por uma pessoa da sede. Dessa forma, Yuri acabou ocupando o lugar do cirurgião na berlinda.

No dia seguinte, quando completou 32 anos, Yuri venceu a prova e tornou-se o oitavo fazendeiro de "A Fazenda 9". Além de escapar da roça, o ex-BBB agora tem imunidade e poderá indicar um peão direto para a próxima berlinda.

A prova desta semana exigiu habilidade e pontaria. Com um estilingue pequeno, os peões tinham de acertar balões suspensos (Aritana - vermelho, Flávia - azul, Yuri - verde). Cada balão continha uma certa quantidade de bexigas, que deveriam ser cheias de água e atiradas contra um alvo. Vencia aquele que enchesse primeiro o seu recipiente com água ou o que tivesse a marca maior após 15 minutos de prova.

Envelope Vermelho

No programa ao vivo da última quarta-feira (01), Justus abriu a votação do envelope vermelho da semana. O público pôde escolher entre: até a próxima eliminação, só o peão que receber o envelope vermelho poderá cozinhar na sede; o dono do envelope vermelho será o quarto integrante da baia na semana e poderá inclusive ser indicado à roça pelo segundo roceiro; o terceiro roceiro será indicado pela dinâmica do resta um, começando pelo dono do envelope vermelho.

Pouco antes do anúncio do eliminado, o apresentador informou que 40,99% do público escolheu a terceira opção. Dessa maneira, o portador do envelope vermelho terá de escolher um colega para salvar da roça que, por sua vez, também irá escolher outro colega e assim por diante. O último a ser escolhido estará automaticamente na berlinda.