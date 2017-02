Lucas Salles anuncia saída do "Pânico": "Agora poderei ver Silvio Santos"

O ator e humorista Lucas Salles anunciou sua saída do elenco do "Pânico na Band" nesta quarta-feira (8). Em uma publicação no Instagram, ele se despediu e desejou boa sorte aos colegas, mas também aproveitou para brincar sobre o desligamento do programa: "Agora poderei ver o 'Programa Silvio Santos'".

"Queridos e queridas, após algumas conversas, eu e o programa 'Pânico Na Band' decidimos, juntos, encerrar nossa parceria. Eu amei tudo. Foi um prazer poder trabalhar com eles. Desejo todo amor e sucesso para o programa. Agradeço, de coração, a oportunidade. Acreditamos que a não renovação da nossa parceria foi uma ótima atitude tomada por ambas as partes. Obrigado, Emílio [Surita], Alan [Rapp], Tutinha e todos os outros também! Sucesso para vocês! Vocês merecem! E vamos começar 2017 com o pé direito! Sucesso para todos nós! P.S.: Agora vai ser muito legal pois eu poderei ver o 'Programa Silvio Santos'", escreveu na rede social.

O desligamento de Lucas Salles faz parte das mudanças do "Pânico" em 2017, que estreou nova temporada no último domingo com 4,4 pontos de média, em São Paulo, perdendo para o "Encrenca", da RedeTV! (4,8). Além de Lucas, saíram Aline Riscado e o diretor Alan Rapp, substituído por Marcelo Nascimento, que já comandou o "Superpop".

Ex-ator da Globo e integrante do grupo de humor Parafernalha, Lucas Salles entrou no "Pânico" em 2016, após o fim do "CQC", programa do qual foi repórter durante dois anos. Na época da contratação, ele disse ao colunista Flávio Ricco, do UOL, ter ficado surpreso com o convite do humorístico.

"Foi uma das maiores surpresas da minha vida. Eu nunca, jamais, pensei que isso fosse acontecer. Sou fã de carteirinha de todos os integrantes e assisto ao programa desde moleque, sabe? É como se eu fosse chamado para fazer parte da 'Liga da Justiça'!", contou Lucas, atualmente com 23 anos.

A saída de Lucas Salles foi antecipada pelo site Notícias da TV, que também informou o desligamento de mais oito integrantes do "Pânico".