Acusada de racismo, Marina Ruy Barbosa pede desculpas por propaganda

Depois de estrelar uma campanha acusada de racismo, a atriz Marina Ruy Barbosa pediu desculpas através de comunicado às pessoas que se sentiram ofendidas com a propaganda de lançamento do primeiro papel higiênico preto no Brasil. A nota foi publicada em seu perfil no Instagram.

A Personal, marca de papel higiênico da Santher, lançou no início desta semana um papel higiênico preto, o Personal Black, utilizando como slogan a frase “Black Is Beautiful” [negro é lindo], ícone da resistência do movimento negro norte-americano. Houve reação negativa em relação ao produto, e a atriz virou alvo de críticas.

"Quando me convidaram e apresentaram a mensagem criativa da campanha para o 'Personal Vip Black', produto já existente no exterior e trazida pela Santher para o Brasil, fiquei animada em fazer uma campanha diferente e que seria uma novidade no nosso país", iniciou a atriz, no comunicado.

"Lamento profundamente que algumas pessoas tenham interpretado o trabalho publicitário da Santher de forma diferente do que foi idealizado. Tenho certeza de que essa nunca tenha sido a intenção da marca e das pessoas que criaram esta ação, a de seguir por este caminho polêmico ou desrespeitar qualquer tipo de pessoa", prossegue.

"Independente de tudo isso, eu lamento muito, de verdade, e peço desculpas às pessoas que se sentiram afetadas. Estou bem triste por tudo isso e espero que entendam que jamais foi feito com a intenção de ofender! Com amor, Marina", finalizou a atriz.

A marca também retirou o nome de Marina Ruy Barbosa do produto. Não se sabe se foi um pedido da própria atriz.

Confusão

Clicada pelo fotógrafo Bob Wolfenson, a atriz fez o ensaio em São Paulo antes do seu badalado e quarto casamento com o piloto de stock car Alexandre Negrão, no dia 7 de outubro em Campinas. Marina usou o papel higiênico como figurino e chamou a atenção ao exibir suas formas em um ensaio considerado ousado. Ela é conhecida nos bastidores da publicidade por não gostar muitos das campanhas e editorias de moda com poucas roupas.

A escolha pela mocinha da próxima novela das 19h na Globo, "Deus Salve o Rei', segundo Lucia Rezende, "head" de marketing da marca, foi de primeira. “Ela representa a essência deste lançamento, um papel higiênico criado para mostrar que bom gosto e requinte podem estar presentes em todos os momentos do dia a dia das famílias”, disse.

O cachê da atriz não foi revelado, mas, segundo o UOL apurou, ela cobra R$ 60 mil por menção publicitária no seu Instagram, que tem 21 milhões de seguidores.