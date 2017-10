Eliana, que volta ao ar neste domingo (29), vai revelar que sofreu muito durante a gestação de Manuela, que nasceu há quase dois meses. A apresentadora conta que sentiu muito medo de que algo ruim pudesse acontecer com ela e a menina. “Eu achei que fosse morrer um dia antes do nascimento da minha filha. Eu tive um surto, um medo”, disse ela em entrevista a Roberto Cabrini. A reportagem vai ao ar durante o programa da Eliana”, a partir das 15h.

A apresentadora recebe o jornalista em sua casa, em São Paulo, e mostra pela primeira vez o rostinho de Manuela, fruto da união com o diretor de TV Adriano Ricco. Quando precisou se afastar do programa e ficar em repouso absoluto, Eliana dconta que “ficava deitada o tempo todo vendo a vida passar".

“Eu ficava deitada observando diferente de anos e anos de vida quando as pessoas me observavam. O ângulo da minha vida mudou. Apesar de todo medo, apesar de toda a tristeza, foi muito bom ter ficado no colo da minha mãe..Se eu não tivesse a minha mãe por perto, se eu não tivesse a benção de ter sido mãe pela primeira vez do Artur, se eu não tivesse tido a história de vida que eu tive lá atrás, a criação, a educação dos meus pais, meu pai, minha mãe, talvez eu não conseguisse passar por tudo isso sorrindo e tendo coisas boas pra contar”, diz.

Eliana chora ao se lembrar das dificuldades que passou durante a gestação da filha Imagem: Divulgação/SBT

A apresentadora lembra também do aborto espontâneo que sofreu há um ano com quase três meses de gestação. “Eu perdi um bebê. Eu aprendi que a gente não tem controle de nada, que a gente não é nada, e que quando a gente ta feliz é bom aproveitar cada instante, porque a gente não sabe quanto esta felicidade vai durar”, emocionou-se ela, que lembrou que a perda ocorreu na semana em que ela estaria no palco do Teleton, em outubro de 2016.

Eliana também fala sobre a relação de dois anos com Adriano Ricco. Ela conta que é uma relação diferente de todas que já teve: “Eu amo nossa relação de respeito. É mais madura...obviamente porque a gente aprende algumas coisas. União é amor. União e fé talvez defina este momento que eu vivo. Eu peço a Deus, todos os dias que essa relação seja para o resto da vida”.

A apresentadora conta ainda que a mãe, Eva, e o noivo, fizeram promessa para que ocorresse tudo bem no parto. “Os dois fizeram promessa para Nossa Senhora de Aparecida. O dia que eu voltei pra minha casa, depois de quase cinco meses, ela pegou a estrada com meu noivo e foi para Aparecida agradecer e levou a toquinha que a Manuela usou”.

Por fim, Eliana diz que engravidar de Manuela neste momento seria sua última chance de gerar um filho. “Ter engravidado novamente mostrava que eu estava muito fértil ainda. Me preocupava porque eu sabia que esta seria a última chance de eu ter filho novamente. E agora ou nunca. Veio o sol, a luz da minha vida, a Manuela”, emociona-se.

Ainda durante o programa, a apresentadora exibirá a visita que fez à casa de Hebe Camargo cinco anos após sua morte. Eliana abriu o acervo da apresentadora, mostrou roupas de seu guarda-roupa de luxo e descobriu cartas exclusivas recebidas por Hebe.