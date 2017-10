Do UOL, no Rio

O estupro na noite de núpcias foi só uma amostra do quanto Clara (Bianca Bin) vai sofrer nas mãos de Gael (Sergio Guizé) em "O Outro Lado do Paraíso". O machismo e a personalidade agressiva do filho de Sophia (Marieta Severo) vêm à tona com força nos próximos capítulos da novela, com direito a novas agressões.

Gael, que proibiu a mulher de usar até um celular, vai provocar uma nova briga nesta semana. Clara chega ao ponto de pedir o divórcio, em cenas que vão ao ar na sexta-feira (27). Embriagado e também envenenado pela mãe, que só incentiva seu comportamento agressivo, o rapaz se torna truculento mais uma vez.

Depois, ele dá continuidade ao ciclo que se repete algumas vezes: após "explodir", arrepende-se e pede desculpas à mulher, e a violência sofrida fica por isso mesmo.

A situação fica mais grave ainda no capítulo do próximo sábado, quando ele agride fisicamente a neta de Josafá (Lima Duarte) e faz com que a jovem vá parar no hospital. Renato (Rafael Cardoso) fica assustado ao ver o estado da professora e pede que ela denuncie o marido o quanto antes.

No entanto, ela não tem coragem de contar a verdade para o amigo e inventa uma desculpa para os ferimentos. Envergonhada, a jovem ainda tenta esconder a situação do avô e só consegue desabafar com Nicácio (Fábio Lago).

Mercedes (Fernanda Montenegro) ainda tenta convencer Clara a abandonar o marido, mas a jovem afirma que pretende salvar seu casamento.

Na semana que vem, Renato será o motivo de outro descontrole de Gael. Ele se desespera ao saber, por Lívia (Grazi Massafera), que a esposa foi para Pedra Santa com o médico. Ele vai atrás de Clara, mas sofre um acidente de carro no caminho.

Clara (Bianca Bin) fica chocada com o comportamento agressivo do marido em "O Outro Lado do Paraíso" Imagem: Mauricio Fidalgo/TV Globo

Assim que recebe alta do hospital, ele decide confiscar o celular da mulher, para que ela não volte a ter contato com o amigo. Ele passa a controlar o uso das redes sociais dela, o que provoca o estranhamento de Raquel (Erika Januza).

Outro ponto de conflito entre o casal que vai ameaçar Clara é o garimpo de esmeraldas nas terras da família da professora. Gananciosa, Sophia faz tudo que está a seu alcance para incentivar o filho a convencer a nora a lhe dar o direito de explorar a propriedade.

Depois de recusar, num primeiro momento, o rapaz tenta obrigá-la a assinar um documento que lhe dá poder sobre o terreno, mas a jovem resiste. Ela usa o único recurso que tem para impedi-lo - a professora o ameaça com a separação.

Mais uma vez, Gael repete o comportamento típico de um relacionamento abusivo e se torna gentil com a esposa. Presa nesse círculo vicioso, a jovem age como se fosse culpada pela situação e decide se afastar de Renato: ela diz ao médico que ama o marido e pede que ele não a procure.